Un juvenil de récord que se convierte en leyenda

Estamos muy orgullosos por lo que hemos conseguido. La clave ha estado en que hemos sido un verdadero equipo». Así de satisfecho, feliz y sincero se mostraba Izan Morcillo, defensa natural de Vila-real y uno de los 24 héroes, más todo el cuerpo técnico, que han hecho posible la gesta del juvenil de División de Honor groguet, que el pasado sábado logró, por primera vez en la historia del Villarreal CF, ganar el título de Copa del Rey.

Se trata del 16º club que en toda la historia del fútbol español, desde el año 1951 cuando se disputó dicha competición por primera vez en categoría juvenil (en esa ocasión con la denominación de Copa de España juvenil), conquista dicho trofeo.

EL SEGUNDO DE LA COMUNITAT / Como ha sucedido históricamente en el torneo del KO a nivel mayores, en juveniles también dominan la Copa el FC Barcelona, con 18 triunfos; el Real Madrid, con 12, y el Athletic Club de Bilbao, que atesora 9. Hasta la fecha, solo un club de la Comunitat Valenciana, y en tan solo una ocasión, había obtenido la Copa. Fue en el año 1961 cuando la ganó el Valencia CF. Han tenido que pasar 58 hasta que otra entidad valenciana, en este caso el Submarino, haya logrado alzar la Copa del Rey y unirse al selecto grupo de clubs campeones de dicho trofeo.

LA UNIDAD, CLAVE / No cabe duda, y reafirmando las palabras anteriormente mencionadas por Izan, que el secreto de este equipo ha sido la piña que ha sabido formar en el vestuario el entrenador, el almazorense Miguel Ángel Tena, junto a su cuerpo técnico, entre los que se encuentran el exfutbolista groguet y ex de la Ponferradina —entre otros— Pepe Alcaide, el castellonense y exdefensa central David Pérez, Iván Lizana, David Karg (ex Roda), Cristian Segovia, Frenando García y el ucraniano Ostap Markevych.

A lo largo de la temporada, el juvenil A amarillo ha ido de menos a más, en especial en la 20ª jornada del campeonato liguero, cuando cayó en casa ante el Levante (0-1). Desde dicho instante, el Villarreal encadenó 9 victorias y un empate en las últimas 10 jornadas. Ello derivó en el título liguero... A partir de ahí, se llegó a la final de la Copa de Campeones —se perdió por penaltis— y se conquistó la Copa del Rey. Un equipo de récord y de leyenda.