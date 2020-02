Klinsmann dimite como entrenador del Hertha Berlín

El ex internacional alemán Jürgen Klinsmann dimitió este martes de su cargo como entrenador del Hertha Berlín por considerar que no cuenta con la confianza necesaria de todas las personas dentro del club. "Estoy convencido de que el Hertha logrará la permanencia. Pero para esa tarea, que todavía no está terminada, necesito la confianza de las personas claves", dijo.

"Justamente en la lucha contra el descenso, la cohesión y la concentración son claves y si estas no están garantizadas no puedo explotar mi potencial como entrenador y estar a la altura de mi responsabilidad", agregó. Klinsmann llegó al Hertha como representante del inversor Lars Windhorst en el consejo de vigilancia del club y más tarde asumió el cargo de entrenador en medio la lucha contra el descenso.

El objetivo de Klinsmann y de Windhorst es aprovechar el potencial que ofrece Berlín para convertir al Hertha en uno de los grandes de Alemania. Pese a su dimisión como entrenador Klinsmann dice que sería desempeñando su función en el consejo de vigilancia desde donde quiera trabajar para lograr objetivos a largo plazo.