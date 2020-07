Klopp: "Guardiola es un tipo excepcional"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, elogió a su rival este jueves, Pep Guardiola, de quien dijo que es un "tipo excepcional" y que siempre quiere ganar y sabe aceptar las derrotas. "Es un tipo excepcional. Le respeto muchísimo. Normalmente no tenemos mucho contacto durante la temporada. Él es un competidor y siempre quiere ganar y sabe aceptar las derrotas cuando ha perdido", dijo el entrenador alemán en rueda de prensa. "Yo tuve que aprender eso con más frecuencia que él", bromeó Klopp.

El Liverpool visitará este jueves el Etihad Stadium para medirse al Manchester City en la Premier League. Será el primer encuentro después de que el Liverpool se proclamase campeón de la Premier League. "Ha sido uno de los mejores momento de mi vida, saber que somos campeones de Inglaterra, pero no hace falta que me lo esté recordando todo el tiempo. Después de eso, nos hemos preparado con toda la concentración para el Manchester City. Estaremos preparados. No concibo otra manera", apuntó Klopp.

La próxima temporada

Sobre el pasillo de honor que le hará el City, Klopp aseguró que no sabe si ha recibido alguno en su carrera y que lo aceptarán. "Es un buen gesto, pero yo no lo necesito", añadió. Además, Klopp también mandó un mensaje de cara a la próxima temporada y afirmó que no irán a defender el título conseguido este año, sino a atacarlo. "Manchester City, Chelsea y United serán muy fuertes la próxima temporada. Están en muy buena forma y está claro. Tottenham y Arsenal no se quedarán dormidos, lo mismo que el Leicester. No iremos a defender el título, sino a atacarlo", indicó.