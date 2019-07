Klopp, Guardiola y Pochettino, candidatos al premio The Best de mejor entrenador

Pep Guardiola, Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino figuran entre los diez candidatos al premio The Best de la FIFA al mejor entrenador de la temporada 2018-19 en el fútbol masculino. Guardiola llevó al Manchester City al título de la Premier, Klopp llevó al Liverpool a conseguir la Champions League y Pochettino metió al Tottenham en la final de la Liga de Campeones.

Además, en el elenco de 10 candidatos anunciados por la FIFA, también figuran el seleccionador francés Didier Deschamps, ganador de la última edición.

LOS 10 FINALISTAS SON LOS SIGUIENTES:

Pep Guardiola (ESP), entrenador del Manchester City.

Djamel Belmadi (ALG), seleccionador de Argelia.

Didier Deschamps (FRA), seleccionador de Francia.

Marcelo Gallardo (ARG), entrenador del River Plate.

Ricardo Gareca (ARG), seleccionador de Perú.

Jurgen Klopp (ALE), entrenador del Liverpool.

Mauricio Pochettino (ARG), entrenador del Tottenham.

Fernando Santos (POR), seleccionador de Portugal.

Erik ten Hag (HOL), entrenador del Ajax Amsterdam.

Tite (BRA), seleccionador de Brasil.

CANDIDATAS A MEJOR ENTRENADORA:

La española Toña Is, seleccionadora española sub'17 femenina, figura entre las diez candidatas al premio a la mejor entrenador/a de la temporada. Toña Is, nacida en Oviedo en 1966, con la selección sub-17 conquistó el último diciembre el mundial femenino de la categoría, además de ser semifinalista en el Europeo de la categoría celebrado en junio.

Junto a Toña Is, en el elenco facilitado por la FIFA que optará al The Best figuran otros nueve técnicos, entre ellos la estadounidense Jill Ellis, que recientemente llevó a la selección de su país al triunfo en el mundial absoluto, y cinco hombres: el sueco Peter Gerhardsson; los ingleses Paul Riley y Phil Neville, el japonés Joe Montemurro, y el francés Reynald Pedros, del Lyon, campeón de Europa.

Las diez nominadas:

Toña Is (ESP), seleccionadora sub-17 española.

Milena Bertolini (ITA), seleccionadora femenina italiana.

Jull Ellis (USA), seleccionadora estadounidense.

Peter Gerhardsson (SUE), seleccionador sueco.

Futoshi Ikeda (JAP), seleccionador sub-20 japonés.

Joe Montemurro (AUS), entrenadora del Arsenal.

Phil Neville (ING), seleccionador femenino de Inglaterra.

Reynald Pedros (FRA), entrenador del Lyon.

Paul Riley (ING), entrenador jefe de North Carolina Courage.

Sarina Wiegman (HOL), seleccionadora de Holanda.

CANDIDATAS A MEJOR JUGADORA:

La estadounidense Megan Rapinoe, que logró con su selección el Mundial femenino, figuras entre las doce candidatas al premio 'The Best' de la FIFA a la mejor jugadora de la temporada 2018-19. Rapinoe fue nombrada Mejor Jugadora (Balón de Oro) en el reciente Mundial disputado en Francia, donde también fue la máxima goleadora (Bota de Oro), con seis tantos. En la lista doce finalistas se encuentra una jugadora que milita en un club español: la delantera noruega Caroline Graham Hansen, del FC Barcelona. Curiosamente, en cambio, no figuran ninguna de las tres últimas ganadoras del The Best: la brasileña Marta (2018), la holandesa Lieke Martens (2017), la estadounidense Carli Lloyd (2016). Con ello, la ganadora de 2019 estrenará nombre en el palmarés del premio FIFA.

Las 12 finalistas:

Lucy Bronze (ING/Lyon).

Julie Johnston Ertz (USA/Chicago Red Stars).

Caroline Graham Hansen (NOR/Barcelona).

Ada Stolsmo (NOR/Lyon).

Amandine Henry (FRA/Lyon).

Sam Kerr (AUS/Chicago Red Stars)

Rose Lavelle (USA/Washington Spirit).

Vivianne Miedema (HOL/Arsenal).

Alex Morgan (USA/Orlando Pride).

Megan Rapinoe (USA/Reign FC).

Wendie Renard (FRA/Lyon).

Ellen White (ING/Manchester City).