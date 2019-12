Klopp renueva por el Liverpool hasta el 2024

Deberiáis poner el titular de Breaking news porque he firmado un nuevo contrato hasta 2024. El mismo Jürgen Klopp ha anunciado este viernes la ampliación de su compromiso en Liverpool, con todo su cuerpo técnico, en un vídeo difundido por el club: Serán buenas noticias para algunos y no tan buenas para otros. Pero lo siento, si no os gusta ya podéis cerrar el aparato.

Klopp, de 52 años, se unió a los Reds en octubre de 2015, y ya amplió su contrato un año más tarde, hasta el 2022. Ahora lo vuelve hacer en un momento dulce, líder indiscutible de la liga, a ocho puntos del segundo, aún invicto después de 16 jornadas, y registrando 33 partidos ligueros sin perder, la mayor racha de la historia del club. Sigue vivo en todas las competiciones.

"Es una declaración de intenciones"

"Hacía tiempo que el club me proponía la extensión y he decidido firmarla antes que la competición se ponga intensa", ha comentado. El alemán dice que su firma es "una declaración de intenciones": "Mi decisión se basa en lo que hemos logrado hasta ahora y lo que todavía está por llegar. Cuando veo el desarrollo del club siento que mi contribución solo puede ir a más".

Klopp ha sacado incluso su faceta más romántica, quizás en un advertimiento velado hacia sus rivales: "Tenemos que convertirlo en la mejor etapa de nuestras vidas, gozando de la lucha y del momento". Y ha agradecido el compromiso profesional del club "en todos los aspectos", también en el personal.

Guardiola dice que "lo merece"

Los rivales del Liverpool han felicitado la decisión del alemán. Pep Guardiola ha dicho que "lo merece" que "es bueno para la Premier League". También José Mourinho ha coincidido que "son buenas noticias para todos": "Para los aficionados del Liverpool porque lo idolatran y para la liga inglesa porque queremos tener los mejores y él es uno de ellos", ha añadido.

A las órdenes de Klopp, el Liverpool ha ganado una Liga de Campeones y el año pasado se quedó a un punto de hacerse con la Premier League perdiendo un solo partido. La liga es el principal objetivo de los Reds este año, un título que no ganan desde 1990.