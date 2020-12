Koeman defiende a Messi y da un palo a Tusquets

Mientras 'Gambito de reina' se ha convertido en el éxito del momento, Carles Tusquets está disfrutando de su momento Enric Reyna. Como aquel presidente interino que aprovechó sus 15 minutos de fama entre marcha de Joan Gaspart y las elecciones del 2003 que ganaría Joan Laporta para buscar los focos (decía que había dejado dos sobres con la solución mágica para el club), el extesorero de Núñez está aprovechando su condición de presidente de la gestora para jugar a ser presidente de verdad, intentando alargar y aprovechar al máximo lo que tenía que ser una partida rápida. En su ronda por los micrófonos el jueves soltó que él hubiera vendido a Leo Messi. Ronald Koeman, rememorando su época de central expeditivo, salió al corte para pegarle un palo a Tusquets y defender a su estrella: "Comentarios así no ayudan a tener tranquilidad".

"Messi decide su futuro y ojalá sea aquí", ha comentado el técnico azulgrana sobre el argentino, que vuelve ante el Cádiz a una convocatoria en la que también regresa Araujo tras recibir el alta. De momento no viaja Umtiti, tras haberse probado una hora este miércoles en un partidillo con el filial. "Ha jugado 60 minutos en un partido de entrenamiento con el B. No tuvo molestias y eso quiere decir que está cerca. No sé cuándo, pero dentro de poco estará en la lista".

Ante el buen rendimiento que está dando Braithwaite, el único '9' puro de la plantilla podría encadenar en Cádiz una cuarta titularidad: "Es un '9' que alarga el campo, tiene profundidad, hace un trabajo que los demás pueden aprovechar. De momento hay que aprovecharle porque está muy bien y tiene efectividad"

El preparador azulgrana, como ya hizo tras la goleada ante el Ferencváros, también ha vuelto a tener palabras de elogio hacia Dembélé y Griezmann, dos piezas más que ha recuperado para su tablero.