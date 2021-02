Koeman: "Estamos sobreviviendo, le doy un 10 al equipo"

Cada día aparecen problemas nuevos en el Barça, un club que no tiene presidente desde finales de octubre del 2020. Cada día emergen nuevas dificultades para Ronald Koeman, entrenador y portavoz de una institución que vive instalada en la provisionalidad, acercándose este miércoles a la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El título que más cerca le queda al Barcelona.

"Parece que estamos sobreviendo. Yo le doy un 10 a este equipo, de momento", ha subrayado el entrenador, recordando que han "cambiado muchas cosas en el equipo y en el club", abriendo la puerta a una necesaria regeneración.

Pero en una sola mañana, Koeman se quedó sin Dest, Pjanic y Braithwaite. Los tres arrastran pequeñas molestias que le impiden estar en el Sánchez Pizjuán. Pero no se queja el técnico. "Para cualquier problema hay una solución", ha dicho. El problema es que se le amontonan los problemas al técnico. Ni se queja ni busca coartadas. Tiene hasta ocho bajas y "de jugadores importantes".

Se ha terminado de acostumbrar a tener que vivir al día, obligado a trabajar en dos direcciones. Mirar al futuro y pensar, sobre todo, en el presente. "¿Qué es un buen año para el Barça? Es complicado de contestar. Aspiramos siempre a todo, pero sabiendo los problemas que tenemos", ha dicho Koeman.

"Sabemos los problemas que tenemos con las lesiones y la gente que nos falta. Parece que sobrevivimos a muchas cosas. Quiero destacar la mentalidad del equipo y el carácter de los jugadores. Hay calidad, sabemos que nos falta más competencia en ciertas posiciones, pero con lo que estamos haciendo, después de 11 partidos fuera de casa, doy un 10 a equipo de momento", ha indicado tras replicar a Rudi García, el técnico del Olympique de Lyon, quien le acusó de meterse en el fichaje de Depay.

Sin elevar el tono de voz, pero Koeman quiso ser contundente: "No sé por qué lo ha dicho. Ahora entra un entrenador del Lyon, parece que le gusta mucho entrar en la prensa porque tiene más protagonismo. No me importa. Para mí, no es un hombre importante para mí. Lo importante es el Sevilla, Alavés y Paris SG".

Elogios a los jóvenes

Y el Barça ha reaccionado con un espectacular 2021 donde ha encajado solo una derrota en los 11 partidos que ha disputado. "Vamos partido a partido, sacamos nuestro orgullos en varios encuentros cuando hemos remontado superando muchos problemas", ha indicado el entrenador azulgrana. "Hay que ser siempre realistas. Nos faltan muchos jugadores. Y muy importantes para este equipo", ha recordado Koeman.

Asumida esa delicada situación, el técnico ha puesto el foco en Mingueza. "Ha mejorado bastante. Ha cogido la oportunidad con las dos manos. Ha jugado muchos partidos y en diferentes posiciones. Es importante tener a alguien así en la plantilla", ha precisado Koeman. "Ha crecido, gracias también a la ayuda de sus compañeros. No tengo ningún miedo de poner a un jovencito ante un equipo como el Paris SG. Se merece estar. Tenemos bajas, han tenido oportunidades los jovenes y él lo ha hecho. La ha cogido con las dos manos".