Koeman: "Jugamos la Copa para ganarla, quiero esa mentalidad"

"No creo que sea más fácil que no estén ni el Atlético ni el Madrid, porque hay otros equipos complicados". Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona, alerta sobre el Rayo Vallecano y prefiere estar inmerso en las tres competiciones, asumiendo el desgaste que implica en el aspecto físico. "Es una ventaja para ellos porque no se desgastan, pero yo prefiero jugar cada tres días porque quiere decir que estás en las tres competiciones", ha recordado el técnico.

"Jugamos la Copa para ganarla. Esa es la mentalidad que quiero del equipo. Y lo ha demostrado", ha subrayado Koeman, quien se lleva a Messi a Vallecas, consciente de que no puede cometer errores en un título que se avista más cercano, teniendo, en cuenta, que el Atlético está a 10 puntos de diferencia en la Liga. Y con un partido menos el equipo de Simeone. En la Champions, aguarda el Paris SG de Neymar y Mbappé.

"Intentaremos luchar por todos, pero siendo realista, viendo la distancia en la que está el Atlético y que ahora van a tener más descanso, es complicado, pero vamos a hacer todo lo imposible", ha indicado Koeman, insistiendo en la búsqueda de la mentalidad adecuada para "ganar" la Copa del Rey.

El técnico también ha abordado la delicada situación económica que vive el club, cuya deuda es de 1.173 millones de euros. "El Barça es uno de los grandes que sufre más que los otros por el tema del Covid porque no hay público en el estadio, no vienen turistas... ", ha comentado el entrenador. "No sé si eso afecta a los jugadores, yo les he visto metidos. ¿Si cobran demasiado? Eso depende del club, que es el que hace el contrato. Todos hemos ayudado al club en la baja salarial", ha añadido.

"El Rayo es un equipo de categoría inferior, pero es un equipo de Primera", ha comentado Koeman, avisando de que el Barça juega "ante un equipo complicado, un estadio complicado y tenemos que estar muy concentrados", ha añadido el entrenador azulgrana.

"Queremos tener un resultado favorable durante el partido pero para esto hay que trabajar mucho, poner intensidad... pero lo más importante es pasar", ha dicho Koeman dispuesto a asumir incluso el peaje de otra prórroga, que sería la cuarta en los cinco último partidos. "Si tiene que ser con prórroga, con prórroga, pero ojalá sea antes. Hay que trabajar bien".

Luego, el entrenador habló sobre Ilaix Moriba, a quien ha vuelto a incluir en la convocatoria. Ya debutó ante el Cornellà y ahora se prepara para tener algunos minutos en Vallecas. "Lo importante para ellos es que puedan entrenar con el primer equipo y ver que pueden tener nivel para competir", ha comentado Koeman. "Ha cumplido 18 años pero lo importante es darle sensaciones de que se pueda contar con él. Todavía falta mucho, pero es un jugador que tiene futuro aquí".