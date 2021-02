Krhin quiere redimirse en el Castellón tras "un año muy duro", el esloveno cuenta su historia

Ha vivido la cara más bonita del fútbol. La élite en el Inter de Milán, disputar fases de clasificación de Mundiales y Eurocopas, ir convocado a un Mundial... Pero el pasado año 2020 le tocó vivir la otra cara, la complicada, la de no tener continuidad, la de no contar para el entrenador, la de ver partidos desde la grada. Y todo ello provoca una inactividad que le llevó a no tener equipo el pasado verano. El propio René Krhin, reciente fichaje del Castellón, no oculta la dureza de tal ostracismo y, ayer, en el acto de presentación como nuevo jugador orellut en Kroman Ocasión, confesó que afronta esta «nueva etapa con muchas ganas, después de año muy difícil, al haber estado tiempo sin jugar», y con ganas de demostrar que puede «aportar cosas al equipo y ayudarle a lograr la permanencia», resumió.

Sin duda, Khrin tratará de dar fortaleza defensiva tanto a la zaga como al centro del campo para tratar de construir un Castellón más seguro y que pueda conseguir el objetivo marcado de lograr la permanencia. «He vivido muchas situaciones así y la solución es que ganar ayuda a ganar», dice, con lo que confía en que «si el equipo consigue ganar dos partidos seguidos sería más fácil».

El esloveno, 48 veces internacional con su selección, desveló que hasta su llegada al Castellón estaba «entrenando solo, una situación que no es igual que haciéndolo con un equipo».

Es por ello que pretende unirse al grupo y «estar bien físicamente lo antes posible» tras estar sin ficha desde el pasado mes de julio cuando rescindió con el Nantes.

«No veo el momento para volver a entrenar y todos los días entrenar, jugar y disfrutar del fútbol», dijo el esloveno, quien también se dirigió a la afición del Castellón: «Le prometo que voy a dar todo de mí mismo en cada entrenamiento y en cada partido».

Rene Khrin se mostró muy optimista: «Estoy seguro de que vamos a ganar muchos partidos».