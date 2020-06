KTM ficha a Petrucci, pero lo envía a su equipo 'satélite'

KTM, la firma austriaca que ha triunfado en todas las especialidades del motociclismo en las que ha competido a nivel mundial, trata de abrirse paso desde hace ya algunos años en el difícil Mundial de MotoGP donde no acaba de encontrar ni la moto adecuada, empeñada en seguir con su propuesta de siempre de chasis tubular, y, por supuesto, teniendo como enorme competencia no solo las poderosas fábricas japonesas (Honda, Yamaha y Suzuki) sino también la no menos innovadora y fuerte Ducati.

La firma de Mattighofen, que, según todos los indicios, perderá a final de esta extraña temporada que, en principio, ha de arrancar, a nivel de MotoGP, con la doble cita de Jerez del los próximos 19 y 26 de julio, a su piloto n 1, el catalán Pol Espargaró, que, a partir del 2021, reforzará el equipo oficial Repsol Honda, acaba de anunciar el fichaje del italiano Danilo Petrucci, de 29 años, que, la próxima temporada, dejará de ser compañero del veterano subcampeón del mundo Andrea Dovisioso en el 'team' oficial de Ducati, que promocionará a ese lado del boxe al austriaco Jack Miller.

Oliveira-Binder, los oficiales

Lo curioso y extraño de la operación de KTM, es que el simpático y corpulento 'Petrux', ganador ya de un gran premio de MotoGP (Mugello-2019), cosa que no tiene ninguno de sus tres compañeros de la firma austriaca, no estará en el equipo oficial Red Bull KTM Factory Team, donde la pareja será la integrada por Miguel Oliveira y Brad Binder, sino como refuerzo en el 'team' satélite Tech3, dirigido por el francés Hervé Pocharal, presidente de la asociación de escuderías del Mundial (IRTA), formando pareja con el español Iker Lecuona.

Ha sido realmente una sorpresa el desplazamiento de Petrucci al segundo equipo de KTM, hasta el extremo de que el manager de 'Petrux', Alberto Vergani, ha tenido que salir a la luz pública a explicar que "el acuerdo es con KTM oficial y, por tanto, poco importa que esté en el equipo de Tech3, pues Danilo contará con el mejor material de la firma austriaca durante toda la temporada".

Pit Beirer, director deportivo de KTM, ha agradecido en el comunicado oficial que Petrucci hubiese aceptado la oferta de KTM para correr la próxima temporada en MotoGP con ellos. "Tenemos cuatro pilotos a los que trataremos de darles el mismo material pues confiamos en que crezcan aún más con nuestras motos y, quien sabe, tal vez ya el próximo año nos empiecen a dar muchas alegrías. Brad (Binder) y Miguel (Oliveira) mantiene una relación estupenda en el equipo oficial y Danilo será, sin duda, de gran ayuda en Tech3".