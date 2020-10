Kubo y Kang-In, la otra rivalidad del derbi Villarreal-Valencia

Doble rivalidad en la Cerámica. El domingo, en Vila-real, a la disputa por la hegemonía autonómica entre Villarreal y Valencia se añadirá las diferencias entre japoneses y coreanos representadas por Take Kubo, en el bando groguet, y y Kang- In Lee por el valencianista.

No se vivirá solo la tradicional rivalidad de lo que hace años ya dejó de ser un duelo de Germanor de aquellos tiempos en que el Villarreal no podía atentar contra la histórica supremacía del Valencia en el fútbol autonómico. Pasó a mejor vida y ahora los duelos entre ambos equipos tienen ese pique que convierte al fútbol en un espectáculo de masas. Un Villarreal-Valencia, aunque sea sin público en la grada, siempre tiene un calor especial. Los trasvases de jugadores de un equipo a otro confieren un elemento mas de salsa al partido. Y si faltaba algo, al encuentro del domingo se une otra rivalidad histórica entre dos países vecinos como Japón y Corea del Sur escenificada en Take Kubo y Kang-In Lee, las dos estrellas asiáticas de Villarreal y Valencia CF, respectivamente.

HISTÓRICA RIVALIDAD ENTRE JAPÓN Y COREA

Japoneses y coreanos mantienen disputas de todo tipo. Los 35 años de invasión nipona (1910-1945) en Corea, las reclamaciones territoriales de las Rocas Liancourt, los abusos de las tropas japonesas denunciados por los coreanos en tiempos de la colonización de su territorio o los conflictos comerciales recientes. Y en fútbol, aunque la superioridad coreana es evidente, aunque Japón continúa su crecimiento en un deporte que cada día despierta mas pasión, y la rivalidad también viene muchos años.

La triste eliminación de Japón en el último partido de clasificación para el Mundial del 86 es otro capítulo mas.

Tanto coreanos como japoneses idolatran a los jugadores que triunfan en las ligas europeas y la prensa de los respectivos países les somete a un seguimiento exhaustivo, en algunas oportunidades un tanto obsesivo, como ya están empezando a sentir en el Villarreal con la suplencia de Take Kubo. Y aunque ninguno de los dos tiene asegurada la titularidad en el derbi valenciano, la expectación alrededor de ambos y del resultado del enfrentamiento tanto individual como colectivo, ha despertado un inusitado interés en Corea del Sur y Japón. El partido, pese a la diferencia horaria, contará con una gran audiencia en Asia.

ZURDOS Y CON TALENTO

El parecido entre ambos futbolistas es significativo. Take y Kang-In Lee llegaron a España cuando eran niños a probar fortuna en Europa. El japonés se formó en la cantera del Barça y el coreano aterrizó en Valencia después de ganar una especie de concurso como Operación Triunfo pero en versión deportiva. Los dos son zurdos, tienen 19 años, gran talento y son piezas desequilibrantes en ataque.

El coreano ha tenido mas protagonismo en el Valencia, con tres apariciones en el once titular y dos asistencias de gol, mientras que el japonés apenas ha disputado 54 minutos y siempre ha salido en el tramo final del partido, aunque Emery cuenta con él y cree a en su talento. Kang-In Lee se disputará sus opciones de ser titular en Vila-real con Manu Vallejo, mientras que en el caso del nipón, a pesar de las bajas seguras de Pervis Estupiñán y Gerard Moreno, no se presenta como nada probable su presencia en el once de partida, aunque si su participación como posible revulsivo en la segunda parte

. El pulso Take-Kang-In Lee versus Japón-Corea del Sur será otro atractivo mas del derbi del domingo en la Cerámica. No faltarán alicientes.