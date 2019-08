Kyrgios multado por su comportamiento y Federer eliminado

Nick Kyrgios ha sido sancionaco con 113.000 dólares por su comportamiento en el partido contra Karen Khachanov en la segunda ronda del torneo de Cincinnati por su comportamiento antideportivo. El tenista australiano ha sido multado por la ATP por "haber abandonado la pista sin permiso, haber pronunciado obscenidades y por su conducta antideportiva hacia su rival", además de ser advertido que podría ser suspendido temporalmente y perderse el Abierto de Estados Unidos según se concluya la investigación completa sobre su comportamiento.

Kyrgios 1000 que perdió en la segunda ronda de Cincinnati ante Khachanov por 6-7 (3/7), 7-6 (7/4 ), 6-2, en el segundo set se levantó de su silla y anunció que iba a tomar un descanso para ir al servicio sin el permiso del juez de silla que le advirtió que no tenía tiempo. Kyrgios se marchó con dos raquetas en su mano y tras cruzar la puerta de los vestuarios las destrozó, mientras maldecía al árbitro al que ya habí insultado anteriormente durante el partido y al final del partido cuando también se negó a darle la mano.

Kick him out of tennis, he does this type of behaviour again & again. #Kyrgios pic.twitter.com/PKVH61cbsn Discombobulated Gent! (@singlelegman) August 15, 2019

A la espera de la resolución definitiva del caso y tras los antecedentes de otras actuaciones simpilares de Kyrgios en anteriores torneos que le podrían costar ahora una sanción más dura, en Cincinnati siguen las sorpresas con la eliminación en tercera ronda de Roger Federer, finalista el año pasado y que reaparecía en el circuito tras la final de Wimbledon. El tenista suizo ha sido eliminado por el ruso Andrey Rublev (70 mundial) que venía de la fase previa por 6-3 y 6-4. Con la eliminación de Federer y las bajas de Rafael Nadal y Dominik Thiem, Novak Djokovic se queda como favorito a revalidar el título. El tenista serbio, que también reaparecía tras ganar Wimbledon, se impuso en tercera ronda a Pablo Carreño (6-3, 6-4).

Victoria de Bautista

Por su parte Roberto Bautista superó la tercera ronda al imponerse Miomir Kecmanovic por 6-1 y 6-2 y buscará este viernes su pase a las semifinales del torneo ante el francés Richard Gasquet que derrotó al argentino Diego Schwartzman por 7-6 (3) y 6-3. En los otros partidos de cuartos Djokovic se enfrentará al francés Lucas Pouille, Rublev a su compatriota ruso Andrei Medvedev y el belga David Goffin al japonés Yoshito Nishioka, que viene de la fase previa. En el torneo femenino los cuartos de final los disputarán Ashleig Barty contra Maria Sakkari, Karolina Pliskova ante Svetlana Kuznetsova, Venus Williams frente a Madison Keys y Sofia Kenin contra Naomi Osaka.