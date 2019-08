La XXXII Volta Popular a Peu-Azuliber, organitzada pel Club Esportiu l’Alcora, tindrà lloc avui a la capital de l’Alcalatén i en ella s’esperen més de 500 participants de totes les edats.

L’empresa patrocinadora alcorina ha disposat premis per als cinc millors en masculí i femení de la categoria absoluta; tres premis per a totes dues categories en locals; tres en veterans majors de 40 anys; i així mateix tres també en nois i noies de 14-17 anys, 12-13 anys, 10-11 anys, 8-9 anys, i de 0 a 7 anys, premis per a tots.

A partir de les 17.30 hores en la Plaça d’Espanya començaran a disputar-se totes les proves. Primer tindran lloc les diferents proves corresponents dels menors de 13 anys. I, una vegada realitzades totes aquestes proves, arribarà la carrera general per a tots els participants a partir dels 13 anys, que es realitzarà sobre les 18.45 hores amb el recorregut urbà de 4,8 km. Tambè a la carrera general s’informa que les inscripcions es realitzaran 30 minuts abans del inici de la mateixa.

OCASIÓ PER PARTICIPAR / Des de l’empresa patrocinadora, Azuliber, amb el seu gerent Virgili Ruiz al capdavant, així com Carlos Garcés, president del Club Esportiu l’Alcora organitzador, i el nou regidor d’Esports de l’Ajuntament de l’Alcora, Manuel Rubio, animen a la participació manifestant que aquest fet és el que engrandeix l’esdeveniment, convertint-la en una de les voltes a peu més populars i arrelades de tota la província de Castelló.