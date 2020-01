La competició més important d’escala i corda ha tornat a lo gran. En la màxima categoria són l’Odontica Riba-roja A i l’Ovocity Marquesat A els que ocupen les primeres posicions. El Riba-roja mane en el seu grup només un punt per davant de l’Alfara de la Baronia i la pròxima jornada els del Camp de Turia s’enfrontaran en casa davant l’Alfara del Patriarca, mentre que els de la Baronia es desplaçaran per a jugar davant el Caixa Popular la Pobla A.

En el grup segon l’equip del Marquesat marxa al front de la taula, seguit pel Delifret Magber Petrer A i pel Mes Pilota Valencia A. Els de la Ribera s’enfrontaran el divendres, jugant com a locals en el trinquet de Sueca, amb els de Petrer, amb la qual cosa possaran en joc el liderat del grup.

L’ONDA A, LÍDER / Pel que fa a la representació castellonenca del campionat en la divisió de plata és l’Onda A qui empata al capdavant del seu grup amb els mateixos punts que l’Algimia A i el Caixa Popular La Pobla B. L’última jornada va ser molt important, ja que els de la comarca de la Plana visitaren al segon equip de la Pobla de Vallbona, a qui derrotaren 20 a 60.

La propera jornada l’Onda A rebrà al seu trinquet al Caixa Popular Riba-roja C, en una partida que deuria tindre color favorable als de la Plana, ja que els seus rivals ocupen l’ última posició de la classificació. En la tercera categoria tant l’Onda B com el Xilxes A, que estan lluitant per no descendir, varen caure en els seus respectius enfrontaments, amb la qual cosa segueixen en la part baixa de la classificació.

En quarta A l’Almassora marxa en segon lloc i rebrà aquesta setmana al Meliana, líder del grup, amb el que es jugarà la primera posició de la classificació. L’Onda C continua lluitant per la segona posició, que li permetria jugar la fase final de quarta B. Sens dubte, uns dies de màxima emoció en els trinquets de la Comunitat Valenciana on es pot disfrutar de les millores partides de pilota i jugadors de l’actualitat.