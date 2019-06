Es va arrimant l’espera’t III Campionat Autonòmic de Frares. Com tots els anys, Traiguera i Xert, al Baix Maestart, acolliran aquest interessant torneig, en el que es gaudirà d’aquesta modalitat tan particular i tan divertida durant els dies 28 i 29 de juny, així com 19, 20 i 21 de juliol.

Cada vegada aquesta competició va creixent i aquest any serà l’any en el que més participants hi haurà. Es per això que ja s’han tancat les inscripcions per participar. Des de la Federació de Pilota Valenciana es vol agrair l’interés a totes les persones per participar en l’Autonòmic.

Aquesta competició comptarà amb prop de 200 participants, provinents de diferents localitats de tota la Comunitat Valenciana. Pel que fa a la representació provincial, seran d’Onda, Benicarló, Borriol, Castelló, Tírig, Atzeneta, Vistabella, Les Useres, Vila-real, Traiguera i Xert.

Format de les competicions

-Femenines (28 de juny): Amb 40 participants repartides entre tecnificació i competició.

-Escolars (29 de juny): Benjamins, alevins, infantils i cadets, un total de 45 pilotaris.

-Escoles de tecnificació i Cespiva (19 de juliol): Novetat aquest any, amb 30 alumnes participants.

-Federats (20 de juliol): S’esperen uns 70 participants. Havent passat la participació en la màxima categoria de 5 parelles a 10 parelles.

-Recreativa (21 de juliol): Seran els encarregats de tancar aquesta competició. Sobre 20 participants es congregaran per practicar aquest esport per diversió.

Sens dubte, tot un luxe de participació per una competició que cada any incorpora nous jugadors i jugadores i que té Traiguera i Xert como a nuclis.