«La Liga es prioridad, pero el Villarreal no puede renunciar a pelear por un título»

Es, junto a Bruno Soriano, el único superviviente de la eliminatoria ante el Zenit de San Petersburgo de la temporada 2007/08. Tras tener que prácticamente retirarse del fútbol, el Villarreal CF le brindó una oportunidad para reinventarse y volver a sentirse profesional de lo que más le apasiona. Y está respondiendo con creces, incluso por encima de lo esperado. Santi Cazorla es en estos momentos, y ante la ausencia prolongada por lesión del capitán de Artana, el líder del vestuario de un Submarino que no termina de encontrar la mejoría y regularidad que necesita.

La llegada, a modo de restitución, de Javi Calleja al banquillo, según el asturiano, ha supuesto un impulso para el equipo, tanto en lo anímico como en lo táctico, y ha reforzado la moral y la autoestima de una plantilla que no entiende qué sucede en el presente ejercicio .

Pese a todo, el Submarino tiene el comodín de la Europa League, que debe servir al equipo para cambiar el chip y afrontar dicho torneo sin presión, con el objetivo de recuperar sensaciones y, por qué no, hacer soñar a una afición en creer en este equipo y aspirar a ir pasando eliminatorias en busca de una final.

El asturiano analiza para Mediterráneo cómo está el vestuario y, a su vez, cómo deben afrontar, tanto él como sus compañeros, el doble enfrentamiento europeo de octavos de final ante el Zenit, comenzando por el duelo de este jueves en Rusia (18.55h).

--Todavía quedan viejos rockeros de aquel duelo ante el Zenit...

--Sí, cierto. Parece que fue ayer pero ya han pasado 10 años, recuerdo que la eliminatoria fue dura. Ellos todavía tienen al lateral y capitán Anyukov, mientras que Bruno y yo seguimos por parte del Villarreal. No será nada sencillo por todo el ambiente hostil que se genera, el frío, etc.

--Ellos son líderes en Rusia y ustedes en descenso. ¿Se trata de una eliminatoria desigual?

--El Zenit tiene mucho potencial y una plantilla repleta de jugadores de primer nivel, internacionales la mayoría de ellos en sus selecciones. Son líderes y practican un fútbol ofensivo. Pero nosotros tenemos calidad y en Europa se ve al equipo más liberado. Estamos capacitados para plantarle cara a cualquier rival.

--Jugar en Europa es bonito, pero claro, vista la clasificación liguera y estando en descenso...

--Nosotros somos el Villarreal. He visto crecer a este club, paralelamente a mi carrera deportiva, y el proyecto de Fernando Roig ha logrado consolidarse como una entidad referente en España y en Europa. Es por eso que, pese a estar en descenso, no podemos renunciar a nada en Europa, el objetivo está claro que es la permanencia en la Liga, pero sin descartar la Europa League.

--Veo que no se esconde. Entonces, ¿no tiran la Europa League?

--Para nada. Eso no existe en el diccionario del Villarreal. Vamos a intentar que la afición pueda soñar con un título. Con los pies en el suelo, pero debemos pelear por brindarle la oportunidad a nuestra gente de vivir una final.

--Al leer su respuesta anterior la gente puede tildarle de insensato vista la situación liguera...

--Pues lo matizo. Nosotros nos tomamos la Europa League como el torneo en el que coger confianza de cara a la Liga, y ganar tanto en moral como en autoestima. Reitero que, sin duda, el objetivo es la permanencia en Primera. Pero aprovechando que estamos vivos en Europa, sin presionarnos, debemos utilizar esta competición como una rampa de lanzamiento para recuperarnos.

--Cierto es que ha sido gracias a Europa cuando el equipo ha recuperado su mejor versión.

--Está claro. Pese a que hay que centrarse en la Liga, no podemos olvidar que la victoria en Lisboa en casa del Sporting nos liberó mentalmente. Ganar en Portugal fue un punto de inflexión.

--Lástima de las últimas dos derrotas ante Atlético y Alavés.

--Sí, una pena, la verdad. Porque a partir de ahí —del triunfo en Lisboa— el equipo se soltó mentalmente y las sensaciones están siendo mejores. Pese a las derrotas ante Atlético y Alavés el equipo está en la línea correcta y capacitado para revertir esta situación que, por otra parte, nadie en el vestuario entendemos.

--¿Qué ha significado el regreso de Javi Calleja al banquillo?

--El regreso de Javi Calleja ha reforzado al grupo y eso se ha notado en todos los partidos, ya que todo se ha dado bien a excepción de las dos últimas derrotas. Él mejor que nadie conoce a este vestuario y nos está inculcando que la mejor forma de defendernos y de crecer es a partir de tener el balón. Ese es el camino.

--¿Se alegró por el regreso del míster al banquillo?

--Sinceramente, claro que sí. Sin menospreciar ni a Luis García Plaza ni a otro entrenador, pero con Javi es diferente. Coincidí con él como jugador y sé lo mal que lo pasó. Me alegré por su regreso de nuevo al equipo.

--¿Cree que le sirvió a Calleja el estar fuera casi dos meses?

--Pienso que el hecho de estar fuera del equipo alrededor de 50 días le vino bien para ver las cosas desde otra perspectiva. Seguro que lo analizó todo desde fuera, ya que desde su regreso tiene muy claro en qué debemos mejorar y así nos lo transmite en cada sesión de entrenamiento.

--¿Y en qué deben mejorar?

--Sabemos que es un problema mental y de autoconfianza, por ello fortaleció el sistema defensivo, pero tenemos claro que la clave está en encadenar dos victorias consecutivas.

--Justo los dos próximos rivales son directos, el Levante y el Rayo. Solo les vale ganar.

--Además de verdad. Ahora todos los partidos son finales, no únicamente los del Levante y Rayo. Pero reitero que hay que encadenar dos partidos seguidos en la Liga. Si lo logramos, nos liberaremos.

--¿Y qué importancia tienen?

--Esos dos partidos son claves, determinantes. Si logramos ganar en casa del Levante nos soltaremos, ganaremos en autoestima y afrontaremos las dos siguientes jornadas, ante Rayo y Celta, con otra mentalidad y mayor confianza. Si no somos capaces de hacerlo, pues volverán las dudas. Somos humanos. Pero esa circunstancia no podemos permitirnos que suceda en modo alguno. Aquí solo vale ganar.

--¿Quién le iba a decir a usted en verano que su papel sería crucial dentro y fuera del campo?

--La verdad es que sí. Nunca lo hubiera imaginado, ya que llegué a pensar que nunca más volvería a jugar a fútbol a estos niveles. Y debo reconocer que con el paso de los meses me siento más importante dentro del equipo. Noto como mis compañeros confían en mí y, ante la ausencia de Bruno Soriano, aquí me siento un líder y un referente. Tengo claro cual es mi papel y voy a darlo todo por esta camiseta.

--Es una lástima lo de Bruno. Cuanta falta les haría ahora.

--Sí, una pena. Bruno es el escudo del Villarreal. Ojalá pueda recuperarse y volvamos a compartir terreno de juego juntos. Además, nos hace mucha falta.

--Y visto que está jugando con regularidad, el club quiere renovarle. ¿Cómo está su futuro?

--Ahora mismo renovar no me obsesiona. Lo más importante para todos debe ser que el Villarreal se salve. A partir de ahí, ya hablaremos. Después de todo lo que he pasado estoy muy feliz por volverme a sentir jugador. Quiero seguir siendo futbolista a este nivel más años y, evidentemente, este club me ha abierto las puertas y eso nunca lo olvidaré. El fútbol es lo más importante para mí y estaré eternamente agradecido al Submarino por la oportunidad brindada. Cuando llegue el momento de hablar de mi futuro, lo haremos. Pero lo prioritario es mantenernos en Primera.