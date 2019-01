«La situación pesa, pero hay que saber vivir en el filo»

No escondía Luis García a la conclusión del choque que el partido de su Villarreal había sido el más espeso desde que se sentó en el banquillo amarillo. «El equipo tiene esas ganas que hacen falta, pero está muy fallón. No se les puede echar nada en cara porque lo intentan todos, pero a veces les puede la situación». No esconde el entrenador que para salir del pozo «hay que recuperar el nivel de todos los jugadores», y esa recuperación pasa por el factor anímico: «La situación es jodida, pero hay que saber vivir en el filo».

Respecto al gol anulado al Athletic, aseguró no haberlo visto pero que si el VAR lo había pitado hay que darlo por bueno. «Lo que no entiendo es que a nosotros nos levantan la bandera y para la jugada cuando Gerard se quedaba solo ante el portero, y en otras no paran la jugada. No tengo claro qué hacen a veces», apuntó, al tiempo que consideró que no fueron beneficiados precisamente por el colegiado: «Al margen de las jugadas del VAR, hemos visto que todas las faltas caen de su lado. Eso es lo que me decían los jugadores, que pitaba muy fácil y eso ha marcado el ritmo del partido a su favor».

Luis García reconoció a su vez que el Villarreal había estado «atascado en ataque», pero consideró que «en defensa se hizo un partido serio excepto en el gol en contra y hasta el final, cuando el equipo sufrió por el cansancio».

Destacó que en los cinco últimos partidos, como entrenador el equipo solo ha sufrido una derrota, pero también que no ganan. «Son cuatro empates y eso no vale. Los jugadores quieren, los futbolistas deben reaccionar y deben sacar esto adelante, debemos cambiar esto», añadió.

Capítulo especial mereció para el técnico el papel de la afición, y así lo señaló: «Se ha visto un gran ambiente. La afición es inteligente y sabe que los jugadores necesitan su apoyo. Se están volcando y hay que agradecerles ese ánimo durante los momentos malos».

ASÍ LO VIO GARITANO // Por su parte, su homólogo en el Athletic, Gaizka Garitano, analizó así el choque: «Del VAR no quiero hablar, pero hay dos jugadas clave. Una mano de ellos en su gol y el gol nuestro. Me dicen que es gol. No nos han dicho el porqué de anularlo, no sabemos nada. Ha habido jugadas clave y es difícil hacer el análisis del partido ya que todas son en nuestra contra».