Los Lakers pierden el derbi de Los Angeles mientras que la pareja Durant-Irving ya asusta

Al igual que sucediese en la jornada inaugural del años pasado, los Clippers derrotaron a los Lakers. El equipo entrenado ahora por Tyronn Lue, quien ganó una NBA en los Cavs con LeBron James como líder, hizo ayer de verdugo ante el propio James en la noche que recibía el anillo de campeón solo 70 días después de acabar la anterior temporada el parón más corto en postemporada de la historia para un equipo.

George arruina la fiesta del anillo Clippers 116 - 109 Lakers

Y quien se erigió como protagonista sobre el parqué de un Staples Center vacío fue Paul George. Y es que de haber habido público, lo hubiese silenciado él solo. El alero de los Clippers dio una exhibición para abrir la temporada acorde con lo que se espera de él, aunque que no los demostrase con las inadvertidas actuaciones que dejó en la burbuja de Orlando. Esta madrugada, 33 puntos, preciso en las penetraciones y en el tiro exterior, con un 63% de acierto en el triple, además de 6 rebotes y 3 asistencias.

El duelo español de la noche entre Ibaka y Marc Gasol dejó al primero como gran vencedor. El pívot hispanocolgoleño sumó 15 puntos y 6 rebotes, mientras que el de Sant Boi se quedó a cero en la lista de anotadores.

Durant e Irving se divierten ante Curry Warriors 99 - 129 Nets

Kevin Durant y Kyrie Irving se juntaron en Nueva York hace algo más de un año para cuajar noches como la de ante los Warriors. Y es que, debido a la lesión en el tendón de Aquiles que el primero sufrió en junio de 2019 y que lo ha tenido apartado de las pistas más de un año y medio, era la primera vez que las dos grandes apuestas de los Nets coincidían en una cancha en partido oficial.

Y no decepcionaron. Durant castigó a su exequipo recordando a aquel jugador que dominaba en todas las facetas del juego. 22 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias firmó tan solo en tres cuartos. Además, Irving, que se ausentó de la burbuja de Orlando también por unos problemas físico, parecía que no hubiese parado de jugar en todo este tiempo. Y eso que llevaba desde febrero sin hacerlo. El base, en tan solo 25 minutos, anotó 26 puntos.

Sin embargo, para desgracia de los Warriors, eso no fue todo. Ya que la rotación de los Nets apunta muy alto y anoche los jugadores del banquillo sumaron 54 puntos. Los de Steve Nash presentaron pues su candidatura a estar entre los favoritos del este y no dejaron ni una opción al equipo liderado por un solitario Curry, que no jugaba tampoco desde octubre del año pasado y que se estrenó con 20 puntos.