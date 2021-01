Laporta: "¿Eric García? En junio queda libre y vendría gratis"

Joan Laporta tiene claro que Eric García, el defensa del Manchester City (20 años), no puede venir este invierno, como sostiene Víctor Font, otro de los candidatos a la presidencia del Barcelona. "En junio queda libre y vendría gratis", ha defendido el expresidente azulgrana, convencido de que la Comisión Gestora "no puede atribuirse" una operación de este nivel, además de que no cuenta con los suficientes recursos económicos para ejecutarla de forma inmediata.

"Me cuesta entender los motivos por los que debemos regalar dinero a un competidor nuestro", ha precisado Laporta, recordando que se debería abonar una cantidad (Font ha hablado de tres millones y un impacto de 230.000 euros en las cuentas de este curso) este invierno. "Es pagar un dinero que no debemos pagar en junio", ha subrayado el expresidente del Barça.

Después, cansado de lo que está sucediendo con la fecha de las elecciones, ahora fijadas para el próximo 7 de marzo, ha querido elevar el tono de voz. "No se respeta al Barça entre la gestora y los que toman decisiones de la Generalitat", ha subrayado con energía el candidato. "Ellos sabrán por qué lo hacen".

"Se podía votar el día 24"

Sostiene Laporta que las elecciones se podrían haber realizado el pasado 24 de enero. "Ya lo dijimos y ahora se está viendo que es verdad como se demuestra que el Govern permita saltarse el confinamiento municipal con un certificado de autoresponsabilidad", ha dicho el candidato.

"Se podría haber votado el 24 y ya que se puede saltar para ir a los mitines pues con mayor razón se podrá ir a votar el día 7 utilizando el certificado de autoresponsabilidad. Pero repito que mi sensación es que no se está respetando al Barça, no le dan la importancia que tienen. Es una manera de tratar al club impropia", ha reiterado.

Después, el candidato ha vuelto a ser contundente cuando se le ha preguntado sobre el futuro de Messi. "El club debe ser capaz de hacer una buena propuesta a Leo Messi, pero eso requiere de una actuación urgente. Y todo se va deteriorando y cada vez será más difícil una propuesta convincente, ha reconocido Laporta, insistiendo en la necesidad de que "el Barça tenga con urgencia un presidente y una directiva".

Resulta imprescindible, como sostiene el candidato, para "defender los intereses" del club. "Messi ama al Barça, él es feliz en este club y en esta ciudad. No se puede permitir que el Paris SG desestabilice al Barça diciendo que va a fichar a Messi. No se puede permitir que un club estado haga eso, es una falta de respeto al Barça. Lo puede decir un club. Pero que lo diga un club me parece fuera de lugar. Y el Barça no tiene presidente ni una junta directiva para hacer frente a esas faltas de respeto".