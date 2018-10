Laudrup niega que se haya ofrecido al Madrid

REAL MADRID. Michael Laudrup, exjugador del Real Madrid y del Barcelona (entre otros), ha asegurado que no se ha ofrecido al club blanco como hipotético sustituto en el banquillo de Julen Lopetegui. «No me he ofrecido a ningún equipo, nunca lo he hecho: jamás le haría eso a un colega», afirmó en un correo electrónico enviado a la agencia danesa Ritzau. Según Telemadrid, el extécnico de Getafe, Swansea y Mallorca contactó con la directiva del Real Madrid como posible sustituto de Lopetegui, en el caso de que éste fuera despedido por la mala racha de resultados. ivan adler