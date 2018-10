Layún: "Para el Villarreal es mejor enfrentarte ahora a un rival como el Atlético"

Miguel Layún quiere que el Villarreal CF salga del bache en el que está metido cuando antes. El internacional mexicano ha destacado este martes que es mejor enfrentarse a un rival del nivel del Atlético de Madrid (sábado 20, 18.30 horas, Estadio de la Cerámica) en estos momentos a pesar de la crisis de resultados que atraviesa el equipo. "Para mí es mejor que llegue un rival como el Atlético, ya que ante una situación como la que vivimos tienes una oportunidad muy grande contra un equipo que sabemos la jerarquía que tiene en esta liga. Poder jugar con los de arriba es siempre especial y depende de nosotros", ha reconocido.

En ese sentido, Layún, de 30 años, asegura que el equipo está con "ganas de retomar el campeonato, de recuperar la buenas sensaciones, poder hacer las cosas bien y de que el equipo pueda poder regresar al camino de los buenos resultados".

RESPETO AL ATLÉTICO DEL CHOLO // Del Atlético destacó que es un rival "intenso en todo", un sello que "caracteriza al 'Cholo' -Simeone- y sus equipos", de los que dijo que "no se cansan nunca de competir en cada partido y en cada minuto".

El futbolista explicó que la idea de juego que tienen es clara pero que les ha costado plasmarla en el terreno de juego hasta el momento, por lo que cree que el parón de competición por los partidos de selecciones les ha permitido más días de trabajo.

"Me da la sensación de que hemos aprovechado bien este parón para preparar el partido con el Atlético", indico Layún, quien añadió que ahora llega una serie de partidos que calificó de "clave" y "vital" para poder posicionarse en el sitio que quieren.

ACOSTUMBRADO A SITUACIONES COMPLICADAS // "He vivido muchas situaciones así, es algo normal en le fútbol y suele pasar en equipos que llevan un tiempo haciendo las cosas bien de seguido. Es un peaje que sueles pagar, ya que no es fácil estar siempre arriba. Siempre llega una factura de estas, una racha de estas, pero al final se solventa", manifestó.

Sin embargo, el mexicano considera que el equipo tiene "buena base" al considerar que hay "un grupo de gente que lleva mucho tiempo y son muy competitivos" a los que se unen los fichajes que han llegado con "la experiencia de otros clubes y otros equipos".

Para el jugador del Villarreal la mejora del equipo pasa por insistir en el trabajo que realizan "para tener los automatismos bien claros" porque son "un equipo moldeable", lo que le permite al técnico tener variantes.

BIEN EN LO PERSONAL // Personalmente dijo que está "bien y contento" por ver que la afición le valore por su trabajo. "Trabajamos para el equipo y para ayudar lo máximo, pero la gente es clave. Son ellos por los que hacemos eso. Me gusta que la gente me valore por lo que hago, pero todos los jugadores de este equipo se matan en el campo", dijo.

"En este equipo te ponen las cosas muy fáciles desde el primer momento y sin mis compañeros no podría estar tan cómodo como estoy y me siento", agregó al respecto.

Layún cree que hablar de ansiedad por no lograr victorias le parece exagerado, ya que considera que si se utiliza este término puede generar un estado anímico que no es bueno. "Estamos enfocados en hacer las cosas bien, no veo al equipo con esa ansiedad, lo veo con ganas de ganar", finalizó.