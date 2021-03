Lebron y Durant eligen los equipos del All-Star

El All-Star de la NBA ya tiene decididos a sus dos equipos. Los dos capitanes Lebron James y Kevin Durant han escogido esta pasada madrugada a los compañeros con los que disfrutarán del evento más esperado de la temporada americana. El Partido de las Estrellas se disputa la madrugada del domingo al lunes (2.00h) en la ciudad de Atlanta con el mismo formato que en 2020. Esta edición homenajeará al malogrado Kobe Bryant y integra los tres concursos (mates, triples y habilidades) en un mismo día.

Lebron James eligió en primer lugar al griego Antetokounmpo, ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de las dos últimas temporadas. Con su segunda elección, el alero de los Lakers seleccionó a Stephen Curry (Golden State Warriors), con la tercera al joven fenómeno esloveno Doncic, a quien nombró como "Luka Magic", y con la cuarta al pívot serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Por su parte Kevin Durant, que será baja por un problema en los isquiotibiales, escogió en primer lugar a su compañero de los Nets, Kyrie Irving y posteriormente a Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Bradley Beal (Washington Wizards) y Jayson Tatum (Boston Celtics).

The 2021 #NBAAllStar #TeamLeBron & #TeamDurant rosters as drafted by @KingJames and @KDTrey5! pic.twitter.com/TWntJccnyP