LeBron James deja la puerta abierta a Pau Gasol: "Veremos... quizá"

Los rumores sobre un posible encuentro de los dos hermanos Gasol en Los Ángeles cogen más fuerzatras unas declaraciones de LeBron James en las que deja la puerta abierta al mayor de los Gasol, Pau. Preguntado sobre el tema, el actual MVP de las finales dejó caer como si no le importase un: Ya veremos... quizá, quiero decir... veremos".

Pau ha dicho públicamente que estaría interesado en una última temporada con los Lakers. Es probable que ese interés se haya intensificado ahora que Marc se ha unido al equipo. Y las recientes salidas de ambos pívots de la franquicia púrpura y oro, McGee y Howard, podrían hacer hueco a la llegada de Pau Gasol.

El de Sant Boi compartió hace unos días un vídeo en el que estaba entrenando, y es que según él mismo confirmó, las noticias sobre dónde competirá la próxima temporada no deberían hacerse esperar demasiado más.

Los hermanos Gasol nunca han jugado nunca juntos en la NBA. Marc fue seleccionado por la franquicia angelina en 2007, pero fue incluido en el traspaso por su hermano en 2008. Pau ganó dos campeonatos en Los Ángeles, una hazaña que Marc ahora intentará igualar.

LeBron está feliz de tener uno de su lado, pero tampoco descarta la idea de tenerlos a ambos.

Durante el avance de la entrevista de Spectrum Sportsnet al alero de Akron, este, con una copa de whisky en la mano, bromeó sobre un premio que el menor de los hermanos Gasol recibió en 2013.

"Tiene mi Trofeo al Defensor del Año en su casa", comentó James entre risas, haciendo referencia al galardón que le "quitó" el español en su quinta temporada en la liga y que en su día no sentó nada bien a un LeBron James campeón en aquel entonces con el 'Big Three' de Miami Heat y mejor jugador de la temporada y de las finales. "Te quiero Marc, y tengo muchas ganas de hablar sobre esto", añadió finalmente.





"@MarcGasol has my Defensive POY trophy at his house but that's not here or there." 😂 @KingJames talks about his new teammates on tomorrow night's @RoadTrippinPod at 8 PM on Spectrum SportsNet. 🍷 @RealAClifton @Rjeff24 pic.twitter.com/6dg4hCUFN7