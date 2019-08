Leclerc se cocina, en Spa, su tercer intento de victoria

No es el circuito que mejor va a los Mercedes; tampoco parece el fin de semana de Lewis Hamilton, que acabó estrellando su Mercedes en la última sesión de libres. Era el momento de Ferrari y Charles Leclerc no desaprovechó la oportunidad de volver a superar a su compañero Sebastian Vettel e inscribir su nombre en el icónico trazado de Spa Francorchamps con una 'pole position'. Es la tercera del monegasco esta temporada, la ocasión ideal para firmar, por fin, su primera victoria en carrera.

La primera 'pole' en Baréin acabó con una avería en las baterías cuando Leclerc caminaba hacia su primera victoria. En Austria, donde volvió a arrancar primero, le dejaron vendido en el muro con una selección de neumáticos errónea que le dejó a merced de Max Verstappen (Red Bull), su gran rival generacional. En Spa no dio opciones a nadie. Fue el más rápido en las dos últimas sesiones de libres y se aseguró en ser más rápido que Vettel en cada intento, en cada vuelta rápida. Ferrari fue de largo el coche más rápido en el primer sector y el en tercero que, básicamente, son aceleración dura.

TRIUNFO PERSONAL DE LECLERC

Con baja carga aerodinámica, Leclerc cimentó su ventaja sobre su compañero en el sinuoso segundo sector, en las mágicas y rápidas curvas de Rivage, Puhon, Fagnes, Stavelot Siete décimas le colocó al tetracampeón del mundo, una barbaridad. Los ha logrado Charles, lo has hecho tú solito, Charles, le dijo su ingeniero, antes de celebrar el doblete de Ferrari en la primera fila.

Había mucho tráfico en el primer sector, pero a partir de ahí fui muy fuerte y ha sido increíble. Yo no no querido buscar rebufos de nadie, solo buscaba una vuelta limpia, explicó Leclerc. Es bueno que hayamos asegurado la primera línea, pero yo quería la pole y no hay excusas, añadió Vettel, quien avanza que las temperaturas bajarán mucho el domingo. Tengo que agradecer a los mecánicos el trabajo para reconstruir el coche después de mi accidente en FP3, pero no pudo ser. Charles ha hecho un trabajo excepcional, los Ferrari van muy bien, espero tener una buena lucha con ellos, añadió Hamilton.

SAINZ, EN LA COLA

Primera línea para Ferrari, segunda para Mercedes, quinto puesto para Max Verstappen Hasta ahí todo previsible. Las sorpresas llegaron justo después. La rotura del motor del Alfa Romeo de Kimi Raikkonen generó una bandera roja cuando Carlos Sainz completaba su vuelta en la Q-1. El madrileño tuvo que abortar, y cuando le dijeron que solo quedaban 45 segundos en el crono para la reanudación se necesitan casi dos minutos para completar la vuelta de lanzamiento exclamo un buaaahh por radio de frustración. Arrancará en la parte final de la parrilla porque "no es la primera vez que, en la crono, nos pasan estas desgracias. Nos equivocamos con el alerón, la rueda era usada, no podíamos tener mapa de crono Había mucho margen de mejora pero, explicó Sainz, que solo espera mejorar posiciones en carrera.