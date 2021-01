El Leeds de Bielsa cae ante el Crawley, un cuarta con un actor de 'reality' en sus filas

La trayectoria del recién ascendido Leeds en la Premier está siendo buena (12 clasificado), pero las copas le están sentando mal al conjunto de Marcelo Bielsa. Si en la Copa de la Liga cayó a la primera a manos del Hull City, de la tercera división, este domingo su verdugo en la FA Cup ha sido el Crawley Town, de la cuarta división, que ha endosado un 3-0 inapelable a los blancos, aunque más que el resultado lo humillante ha sido que el rival acabase con el protagonista de un 'reality' televisivo en sus filas.

Es la tercera temporada de Bielsa al frente del Leeds y en ninguna de ellas ha logrado superar la primera ronda de la Copa. El técnico argentino ha dado descanso a muchos de sus titulares y lo ha pagado. Tras acabar la primera mitad sin goles, Kiko Casilla ha encajado dos en los primeros compases de la segunda.

