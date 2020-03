El Leganés sorprende al Villarreal (1-2)

El Villarreal volvió a las andadas y le regaló tres puntos a uno de los colistas de Primera División, que se ve obligado a competir sin delanteros y al que todos dan como favorito al descenso. Lo peor es que los pepineros ganaron casi sin querer. Solo tuvieron que atrincherarse atrás y observar cómo su rival se empecinaba en encadenar errores de todo tipo cuando se asomaba al área de Cuéllar. Es casi imposible ser tan negado en los metros finales, pero también acabar cometiendo un error grave en cada partido que acaba costando un gol.

No obstante, el caos táctico de la segunda parte tampoco tiene demasiada explicación después de una buena primera parte en la que pudo golear al Leganés. Calleja no estuvo acertado con los cambios y su apuesta por Ontiveros y Chukwueze desmontó todo el armazón de juego, y el Submarino empezó a jugar a golpes pero con un desorden total. No es la primera vez que esta situación ocurre. La segunda parte fue horrorosa y, una vez más, faltó continuidad y paciencia para darle continuidad a lo que se había hecho bien durante los primeros 45 minutos.

Europa se escapa y la afición amarilla empezó a pedir la destitución de Calleja en los minutos finales. El Villarreal ha perdido tres partidos consecutivos, pero este equipo posee mimbres para mucho más.

El cuadro villarrealense sigue siendo el mejor defensa de los rivales. De otra forma no se entiende que el Leganés alcanzara el descanso con tan solo un gol en contra y disponiendo de 45 minutos por delante para extraer una tonelada de oro de lo poco que ofreció en la Cerámica a pesar de que cada vez tiene menos oportunidades de salir de la cola.

Sin suerte

El equipo Calleja tomó el mando, el control del fútbol, puso la velocidad, marcó el ritmo y llegó cuándo y cómo quiso a la portería de Cuéllar. Pero a los amarillos no les renta todo lo bueno que hacen y les penaliza en exceso los errores que cometen o, mejor dicho, el contrario se beneficia al máximo de sus escasos méritos. El técnico amarillo, exiliado en la tribuna y dejando el banquillo a su segundo Quique Álvarez, retomó su apuesta por el Spanish Submarí con la variante de Moi por Ontiveros respecto al once que sufrió el expolio del VAR en San Mamés.

Todos los equipos quieren tener un cerebro que maneje y enfoque el juego hacia donde corresponda en cada momento. Contar con un futbolista que ejerza ese rol y se ajuste perfectamente a él, es un plus. Y el Villarreal tiene en este momento dos jugadores que pueden, cumplen y asumen esa función: Trigueros y Cazorla. Y cuando el talento de ambos está conectado y se coordina conjuntamente, como ocurrió ante el Leganés, el fútbol fluye con facilidad.

Además, el devenir de los partidos está sincronizando mucho mejor a ese tándem de talento que componen Gerard Moreno y Paco Alcácer. Viéndoles jugar se podía intuir que llevaban años jugando juntos cuando apenas hace mes y medio que se entrenan en el mismo equipo.

El Villarreal le dio un baño al equipo de Javier Aguirre en todo y consiguió que los pepineros, intencionadamente u obligados, se fortificaran en su medio campo aunque lo que le hizo más fuertes es que su rival, a pesar que desde el minuto 4 fuera por delante en el marcador gracias a un gol de delantero centro de raza como el del Gerard Moreno entrando desde atrás como un obús para conectar un remate de cabeza a centro de Cazorla, y del vendaval que se le venía encima, pudiera irse al descanso con un exiguo 1-0 que le dejaba vivo.

Una única ocasión

El conjunto madrileño solo llegó una vez a la portería de Asenjo y casi sin querer estrelló el balón en el poste. El equipo de Calleja ofrecía a la Cerámica otro déjà vu. Se repetía el estribillo de siempre: muchas ocasiones, muchos errores. Unas veces el balón se paseaba por delante de la portería sin rematados, otras el jugador de amarillo llegaba tarde y, cuando no, el tiro tropezaba en un rival, se fallaba a puerta vacía o Cuéllar se vestía con el traje de Superman como en un disparo de Gerard y el posterior error con el meta en el suelo de Moi Gómez. Todo muy bonito, pero el partido con el 1-0 era como pasear por una cuerda en un precipicio... en cualquier momento te podías caer.

Y así sucedió cuando muchos aficionados regresaban a sus asientos después del descanso. El Leganés se encontró con el empate en una volea con la que nadie contaba y de la que el canterano Óscar Rodríguez, promocionado ante la falta de puntas al once titular, sorprendía a Asenjo y empataba el partido.

El escenario que restaba por delante era justo el contrario al deseado. La reacción del banquillo amarillo sí fue la habitual. Ontiveros y Chukwueze entraron casi de golpe por Trigueros y Moi. Apuesta a la desesperada y asumiendo riesgos. Y el gol del Leganés dio paso a los nervios y con ellos los errores también en defensa, como el que motivó la acción del claro penalti de Pau que transformó Óscar Rodríguez, en esta ocasión sí señalado por el VAR que corrigió la decisión del árbitro, eso sí, acertadamente. Demasiados errores para un Villarreal que aspira a regresar a Europa pero que no encuentra esa línea de regularidad y acierto.

El Submarino perdió control del juego con la marcha de Trigueros, que dio paso a un juego más volcánico pero también mas impreciso y con menos equilibrio. La teoría de que por acumular más gente de perfil ofensivo no se ataca mejor, se cumplió de nuevo para los groguets. Se perdió el dominio del balón que se cambió por las cabalgadas de Chukwueze y las intentonas de Ontiveros... pero siempre más ruido que nueces. El árbitro concedió seis minutos y el Leganés se encargó de congelarlos.

Ficha técnica:

1 - Villarreal: Asenjo, Rubén Peña (Anguissa, m.85), Albiol, Torres, Alberto Moreno, Cazorla, Iborra, Trigueros (Chukwueze, m.65), Moi Gómez (Ontiveros, m.57), Gerard Moreno y Alcácer.

2 - Leganés: Cuéllar, Awaziem, Amadou, Siovas (Omeruo, m.68), Rosales (Buztinza, m.74), Roque Mesa, Óscar, Kevin Rodrígues, Jonathan Silva, Ruibal (Assalé, m.64) y Guido Carrillo.

Goles: 1-0, m.5: Gerard Moreno. 1-1, m.47. Óscar Rodríguez. 1-2, m.70: Óscar Rodríguez, de penalti.

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Alberto Moreno, Rubén Peña, Alcácer e Iborra y a los visitantes Kevin Rodrígues y Awaziem.

Incidencias: partido de la jornada 27 de LaLiga Santander disputado en el estadio de La Cerámica ante 16.143 espectadores. Los jugadores de ambos equipos salieron acompañados por niñas como homenaje en el día de la mujer. El atleta castellonense Pablo Torrijos realizó el saque de honor tras batir la pasada semana el récord de España de triple salto con una marca de 17,18 metros y certificar su presencia en los Juegos de Tokio 2020.