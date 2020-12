Lewandowski gana a Messi y Cristiano Ronaldo y se lleva el 'The Best'

No ha habido sorpresas y la FIFA ha dado el premio 'The Best' a Robert Lewandowski. El delantero polaco, que logró el triplete con el Bayern de Múnich, ha superado a Cristiano Ronaldo y Messi, los otros dos finalistas, que han entrado esos sí en el mejor once del año.

A diferencia del Balón de Oro, aplazado por el covid, la FIFA sí que ha mantenido sus galardones, aunque la gala ha sido online, con los galardonados recibiendo la distinción desde sus ciudades por las restricciones del covid. Gianni Infantino se ha desplazado a Múnich para entregárselo en persona a Lewandowski. El 'killer' polaco, que la pasada temporada firmó 55 goles (34 en Liga, 15 en Champions y seis en Copa), se ha llevado por primera vez este premio, que hasta ahora solo habían obtenido los dos finalistas y Modric.

Los Óscar del fútbol han reconocido el gran año del Bayern: Manuel Neuer se ha llevado el reconocimiento al mejor portero y, además de Lewandowski, ha incluido a tres campeones de Europa más: Kimmich, Davies y el exazulgrana Thiago (ahora en el Liverpool). En la alineación estaban tres 'reds' más, Allisson Becker, Alexander-Arnold y Van Dijk, De Bruyne (City), Cristiano Ronaldo y, como únicos jugadores de la Liga, Messi y Sergio Ramos.

En la ceremonia, en la que se ha recordado a los fallecidos Diego Armando Maradona, Paolo Rossi y Gerard Houllier, el único premio que finalmente no ha ido a Múnich ha sido el de mejor técnico, ya que Jurgen Klopp, tras tumbar a Jose Mourinho en un tenso Liverpool-Tottenham, ha superado a Hans Flick, que pasó de entrenador interino a campeón de Europa.

La española Vero Boquete se ha metido en el once femenino del año, mientras que Sarina Wiegman, seleccionador holandesa, ha sido reconocida como la mejor entrenadora. Sarah Bouhaddi, del Olympique de Lyon, fue elegida mejor portera y Lucy Bronze, la mejor jugadora, tras guiar al cuadro francés francés a la conquista de su tercera Champions antes de fichar por el Manchester City para volver a su Inglaterra natal.