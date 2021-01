La leyenda sin fin de Peterhansel: 14 Dakar en cuatro décadas y tres continentes

La leyenda de Stéphane Peterhansel no tiene límites, ni espaciales ni temporales. Treinta años después de ganar su primer Dakar en el Lago Rosa de la capital senegalense con 25 años y a los mandos de una Yamaha, el piloto francés ha conquistado este viernes en Yeda (Arabia Saudí) la victoria en el raid más importante del mundo con 55 primaveras y al volante de un Mini. Un trayecto en el que ha conquistado 14 veces la carrera (6 en motos y 8 en coches) en cuatro décadas diferentes y en tres continentes distintos. Por algo es 'Monsieur Dakar'.

"La presión sigue siendo igual de fuerte", asegura Peterhansel pensando en cada una de las ediciones en las que ha acabado llevándose el 'tuareg' a casa. "Ganar una 14 vez era importante porque este año hace 30 de mi primera victoria en el Dakar en motos. Fue en 1991. Y soy el único que ha ganado en los tres continentes", ha recordado el campeón en Yeda, en una jornada que ha acabado teñida de luto por el fallecimiento del Pierre Charpin, accidentado en la séptima etapa.

Sainz se lleva la última etapa

'Monsieur Dakar' no ha tenido problemas en la 12 y última etapa para amarrar su 14 Dakar. Carlos Sainz (Mini) se ha alzado con el triunfo parcial (el segundo en esta edición) pero al francés le ha bastado con su fórmula de acabar entre los tres primeros (lo ha hecho en 10 de las 12 jornadas) para mantener a raya al Toyota de Nasser Al-Attiyah, que solo le ha podido recortar 40 segundos de los más de 15 minutos de ventaja con los que partía. 'El Matador' acaba tercero en la general y Nani Roma, quinto.

La de Peterhansel ha sido una vida dedicada al motor. La pasión por la gasolina de su padre le permitió tener una moto a los 8 años, aunque antes de irse al desierto le dio tiempo a ser campeón de Francia de skateboard a los 12 años. El enduro fue la transición hacia los raids y el Dakar, en el que debutó en 1988 (18). Tres años después derrotó a los favoritos Gilles Lalay y Thierry Magnaldi y empezó a forjar una leyenda de arena que llega hasta hoy.

Seis títulos en motos (entre 1991 y 1998 solo cedió el de 1994) y ocho en coches con Mitsubishi (2004, 2005 y 2007), con Mini (2012, 2013 y 2021) y con Peugeot (2016 y 2017). "Cada carrera es igual de difícil de ganar. Siempre hay que darlo todo, hay que dominarlo todo, hay que tener un buen coche, un buen equipo Y, al final, el error es humano y aunque consigamos todo lo demás, es fácil cometer un error", asegura el mito.

Benavides sufre hasta el final

En motos, Kevin Benavides se ha convertido en el primer suramericano en conquistar el Dakar. Al piloto argentino de Honda le faltaba rematar la victoria en la última jornada, pues partía con el británico Sam Sunderland a poco más de 4 minutos y el estadounidense Rick Brabec a siete. El primero abría pista y cometió un error que le descartó, mientras que al segundo, ganador de la etapa, pudo mantenerlo a raya y ceder solo dos minutos que le permiten ganar la carrera en su quinta participación, a los 32 años, y a Honda lograr su primer doblete desde 1987.

"Ha sido increíble. Día a día ha cambiado un montón. Me siento muy feliz de conseguir esta victoria, por ser el primer sudamericano en ganar el Dakar y hacer historia", ha dicho eufórico tras consagrarse como ganador. "Para mí ha sido el Dakar más duro hasta el momento de los que he corrido. Estoy muy feliz", ha explicado poco antes de que la organización hiciera público el fallecimiento de Charpin.

Laia Sanz, 17

El primer español en motos ha sido Lorenzo Santolino (6). Jaume Betriu acaba 12, Joan Pedrero 15 y Oriol Mena, 16, justo por delante de Laia Sanz, 17 en su 11 participación. "Ha sido un Dakar muy duro. El resultado no es el que querría normalmente pero estoy más contenta que otros años. Me ha costado mucho llegar aquí. Seguramente no he hecho el resultado que otros años buscaría, pero creo que puedo estar más contenta que otras veces. Espero volver el año que viene", ha dicho la piloto catalana de Gas Gas.

