El liderazgo que hace fuerte al CD Castellón

Tres operarios trabajan en la construcción de un edificio. Un curioso se acerca y les pregunta: «¿qué están construyendo ustedes?». El primero, casi sin inmutarse, le contesta distante: «Aquí estoy poniendo ladrillos». El segundo, levantando la cabeza, responde: «Estamos levantando un muro». Por último, el tercero, se levanta y contesta orgulloso de su trabajo: «Estamos construyendo la iglesia de mi pueblo».

La pequeña historia se pone como ejemplo de los diferentes grados de implicación que se pueden observar en una empresa, y es misión y habilidad de quien lidera conseguir la implicación de los empleados, al margen del sueldo, promoción, etc.

El CD Castellón ha tenido mucho del tercer operario en su estructura, y en ese entorno directo que nunca le ha dejado solo. Y también demasiado del primero en la aureola de poder que rodea a la entidad. Es mérito del capitán Vicente Montesinos haber logrado, con sus estímulos y sus actos, involucrar y revolucionar a la masa social del CD Castellón. Recuerdo partidos de la era Cruz con 200 espectadores en Castalia.

Son muchos los que han estado orgullosos de arrimar el hombro para sacar al Castellón del barro. Fueran de la tierra como Montesinos, o no, como Bruixola y Mascarell, porque me da igual cuando alguien se implica al máximo y se deja todo para lograrlo. Era su trabajo, pero ellos no ponían ladrillos, querían construir un nuevo Castellón. En ese proyecto se ha implicado también Óscar Cano. Ha puesto su trabajo, fiel a su idea y a su creencia desde el principio. Supo estar siempre en su sitio en los buenos y en los malos momentos. El Castellón sumó su tercera derrota ante el Girona. Siempre intento analizar las cosas con frialdad, sin importarme el odio de los haters que ni tan siquiera te conocen, como de los que te dan palmaditas también sin merecerlas. La línea siempre debe ser recta, por ella se camina mejor. El Castellón puede que no haya merecido perder ningún partido y, a la vez, posiblemente, tampoco ganar alguno en el que lo hizo. No voy a llorar por el VAR, porque seguro que algún día también le ayudará.

Si pienso que no contar con la fuerza de los 14.000 socios, que están orgullos de su equipo en 3ª, 2ª B o ahora en 2ª A sin poder ir al estadio, es un hándicap. El camino siempre predije que era difícil, pero no tengo duda alguna en la ilusión de Cano y sus jugadores. Lo sacarán adelante con esa pasión, e implicación, que son un plus y supera carencias. No es momento de dudas. El club, cierto es, tiene que trabajar para fortalecer su estructura profesional y tener en mente un proyecto de Ciudad Deportiva. Es evidente que resta mucho por hacer, pero también que se ha hecho tanto, que no sería justo dudar ahora. No les puedo pedir que apoyen en Castalia, solo que mantengan la calma y sepan que la permanencia será un ascenso. Fe. PPO.