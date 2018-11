Lidón Muñoz bate el récord de España en 50 metros libre y logra dos oros más

Lidón Muñoz suma y sigue. La nadadora castellonense del Club Natació Sant Andreu ha superado su tope nacional de los 50 metros libre en piscina corta, batiendo el récord de España al nadar en 24.27 segundos la primera posta del relevo 4x50 libre durante la segunda jornada de los LXII Campeonatos de España Absolutos de Invierno que se disputan en el CN Barcelona.

La anterior plusmarca estaba en poder de ella misma con 24.43 segundos. El relevo del equipo andresense lo completaron Marta González, África Zamorano y Laia Sicart, que junto a Muñoz se colgaron la medalla de oro en 4x50 libre.

DOBLE MEDALLA DE ORO // La jornada de viernes ha sido redonda para Lidón Muñoz, ya que además de lograr el oro en el relevo 4x50 y el mencionado récord de España en 50 libre, la castellonense se ha colgado la medalla de oro en 100 metros libre, dejando el crono en 53.28 segundos, lo que supone un nuevo récord del campeonato.

"Estoy enfocando las pruebas una a una porque tengo mucho trabajo en este Campeonato. Ya he empezado muy bien en el 100 libre y me ha dado confianza. Además, con el apoyo de mis compañeras lo he sabido aprovechar", ha explicado Muñoz, en declaraciones publicadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

La castellonense ha admitido que no estaba en su objetivo conseguir el récord: "Siempre salgo a dar lo mejor de mí misma y he tenido la suerte de que me he llevado este premio".