En Lisboa empieza todo. El Villarreal afronta 10 días con cuatro partidos con dos citas en jueves por el regreso de la Europa League. En esta oportunidad el calendario se presenta como un alivio para un equipo necesitado de victorias para espantar ese miedo a perder y a fallar que se está convirtiendo en su peor enemigo. Esta noche (21.00 horas) afronta un encuentro totalmente diferente a los de la competición doméstica, porque la presión de pelear por salir del descenso no existirá.

Por contra, un triunfo ante un rival de prestigio como el Sporting Clube de Portugal supondrá un aporte vitamínico extra de moral, que servirá para que este grupo que dirige Javi Calleja, plagado de buenos futbolistas, recupere la confianza y la fe en sus fuerzas y talento. El Jose Alvalade de Lisboa es un buen punto de arranque para el Submarino. Un escenario cinco estrellas donde reencontrar la mejor versión del conjunto groguet de las noches europeas para continuar en LaLiga con una racha de victorias totalmente necesaria para la competición nacional.

ONCE COMPETITIVO / Calleja sabe que su equipo necesita estímulos positivos y Europa es un buen diván para conseguirlos. Por ello, aunque dará descanso a algunos jugadores, tiene en mente alinear un once competitivo. No han viajado a Portugal tres jugadores: Gerard Moreno, Bonera y Miguelón. Se quedaron también Jaume Costa, por sanción, y Bruno Soriano, lesionado. En la citación vuelve a entrar Manu Trigueros, quien será titular con toda seguridad en Lisboa.

La ausencia de Miguelón abre la incógnita de si Calleja repetirá el sistema de juego que ha instaurado en su segunda etapa en el banquillo del Submarino, volverá al 4-4-2 o sustituirá al canterano con un jugador de perfil diferente como Samu Chukwueze o ubicará a Mario Gaspar.

MEJOR EN EUROPA / Los números del Villarreal en Europa son muy distintos a los de LaLiga. Su media goleadora dobla a la del torneo doméstico en una proporción de dos a uno, además de que todavía se halla invicto. El Sporting Clube de Portugal es uno de los rivales más fuertes que le podía haber tocado a los amarillos.

Uno de los grandes del país luse, que tampoco atraviesa por su mejor momento en su Liga, y afronta el segundo torneo continental como una buena ocasión para recuperar el paso perdido.

Dos equipos que afrontan esta eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League muy lejos de su mejor momento de forma, pero con la mente puesta en que este cruce europeo les sirva como punto de partida para enderezar el rumbo y arrancar.

Calleja dirigió anoche la última sesión preparatoria en el Jose Alvalade con la incógnita de si mantendrá la línea defensiva con tres centrales o, por contra, regresará a una defensa de cuatro.

OPCIONES TÁCTICAS / En el primer supuesto la gran duda sería el componente del carril derecho. Mario, cuyas características se adaptarían más para estar en la línea de tres, y la posibilidad de alinear a Samu Chukwueze, se apuntan como alternativas en caso de apostar por un 3-5-2.

Si se regresa al 4-4-2, el de Novelda podría ocupar ese lateral derecho. En la medular se apunta como segura la titularidad de Javi Fuego y Manu Trigueros.

El talaverano ha descansado dos partidos y Calleja quiere que el partido sirva para testar como se encuentra y se ha superado las molestias en los abductores.

En cualquier caso, el míster dará descanso a cuatro o cinco jugadores, pero alineará un once muy competitivo, capacitado para ganar u obtener un buen resultado. En Lisboa empieza todo… Es la idea que pasa por la cabeza de la expedición amarilla. Europa tiene que ser la mejor aspirina para recuperar al Villarreal.