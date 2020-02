La llegada de Paco Alcácer desata una ola de ilusión en el Villarreal

Desde que debutó con el Valencia CF en la temporada 2010/11, Paco Alcácer ha disputado 244 partidos oficiales en cuatro clubs y ha marcado 88 goles. El delantero de Torrent no promete una cifra exacta ahora que va a defender los intereses del Villarreal CF, pero sí mucho trabajo para llevar a lo más alto al Submarino. De momento, el primer paso en favor de su nuevo equipo ya lo ha dado, porque su llegada ha desatado una ola de ilusión en el club y en su entorno.

«Las sensaciones hacia mí son muy buenas y he de agradecer al Villarreal y a mis compañeros el recibimiento que he tenido. Sé que han hecho un esfuerzo para que yo esté aquí y ahora he de devolverlo, no con palabras, sino en el terreno de juego», manifestó el futbolista internacional, por el que la entidad que preside Fernando Roig ha pagado 25 millones al Borussia Dortmund.

Alcácer estaba como loco por regresar a LaLiga española y el Submarino ha sido el club que más ha insistido en el delantero, quien se ha comprometido hasta el 2025. «Hay épocas en las que se toman decisiones de irte fuera, pero volver a casa es importante para mí y para mi familia. LaLiga es la mejor competición y sé que no me equivoco al volver aquí y fichar por el Villarrea», confesó el futbolista valenciano, quien ayer se ejercitó por primera vez con sus nuevos compañeros y al que se le vio en muy buena sintonía con su amigo Santi Cazorla.

«A Santi lo conocía ya y tenemos una muy buena relación. En parte ha sido él también el que ha hecho fuerza para que viniera. Cuando un jugador como él te dice que tiene ganas de que vengas es muy importante», añadió.

NUEVOS OBJETIVOS / Alcácer, que inició su carrera profesional en el Valencia en la temporada 2010/11, ha militado también en el Getafe (2012/13), en el Barcelona (2016/17 a 2017/18) y las dos últimas campañas en el conjunto alemán, donde apenas estaba disfrutando de minutos en el actual curso. Ahora regresa a la competición española y tratará de ayudar al Villarreal a clasificarse para la competición europea y, por qué no, a entrar en la final de la Copa del Rey, otro de los grandes objetivos de este año.

«Me veo con muchas ganas de aportar mi granito de arena, tener minutos y disfrutar con el fútbol. Más ganas que yo no tiene nadie en hacerlo bien. La idea del club es estar en Europa el próximo curso y eso es lo más importante ahora», apostilló.

Alcácer estuvo arropado en su presentación, además de por su familia, por el presidente del Villarreal y el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles. «Es una gran satisfacción para mí y para todo el club haber podido fichar a un jugador como Alcácer. Es un grandísimo jugador, con una gran trayectoria y esperamos que aporte muchos goles al equipo. Espero que seamos felices muchos años juntos», dijo Roig en su presentación.