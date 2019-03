«Lo más lógico hubiera sido una victoria local»

El Villarreal B se quedó con un mal sabor de boca con el empate a cero inicial ante el Ontinyent. El técnico del Mini Submarino, Miguel Álvarez, analizó las claves del encuentro: «Hemos jugados dos partes muy diferenciadas, en la primera nos ha faltado intensidad sin balón. En la segunda hemos hecho todo para ganar, estoy contento por eso, pero a la vez triste por los jugadores porque han hecho todo lo posible y no ha podido ser».

«Yo siempre quiero ser positivo, al final aquí hay muchos chicos que seguramente a medida que va pasando el campeonato cada vez se les exige más. Algunos no han jugado partidos importantes y les está costando un poco más. Hoy con nueve bajas el equipo ha vuelto a responder en la segunda parte y lo lógico es que este partido, con lo que han hecho, lo ganasen», agregó el entrenador del Villarreal B.

El Mini Submarino sumó su séptimo empate en los diez últimos partidos, en los que solo ha logrado una victoria: «Lógicamente cuando no ganas no te gusta, pero esto no va a empañar la gran temporada que están haciendo estos chicos. También tenemos catorce victorias, a ver qué equipo tiene catorce victorias en este grupo III».

Los rivales directos sacaron adelante sus partidos, el líder se pone a seis puntos de diferencia y los perseguidores igualan o se quedan a un punto del filial. Para Álvarez la ansiedad de perder la zona de confort que se mantenía toda la temporada no debe afectar a su equipo: «Me gustaría que no fuese así, pero son chicos jóvenes, es normal que pese, pero ya se lo he dicho, si quieren estar arriba en la tabla se tienen que dejar de mirar los rivales».

«Hacer una gran temporada con matrícula de honor a la conclusión de la misma solo depende de nosotros mismos», concluyó el técnico del Villarreal B, Miguel Álvarez, tras el choque.