Lopetegui: "¿El despido? No pensamos en eso"

"Tuvimos un buen inicio de partido, pero no conseguimos marcar. La situación nos ha podido pesar y en la última jugada el Alavés se ha llevado un premio excesivo". Julen Lopetegui, el entrenador del Real Madrid, ha lamentado "tantos y tantos infortunios" que ha sufrido en los últimos partidos coincidiendo con la derrota ante el Alavés, unido a la caída europea en Moscú ante el CSKA. "¿El despido? No pensamos en eso. Los entrenadores siempre estamos expuestos a estas cosas, pero yo no pienso", ha dicho el técnico blanco, recordando que "las lesiones de Karim y Gareth" han dañado aún más a su equipo.

"El futuro no me ocupa a mí, seguro que a vosotros. Sabemos la vida que es un entrenador del Madrid, pero estamos en el mes de octubre y hay que tener una perspectiva", ha contado Lopetegui, indicando que primero se lesionó Benzema, sustituido en el descanso, y después Bale. "En el peor de los casos vamos a estar tres puntos del líder, tenemos un margen para recuperar las sensaciones que tuvimos ante el Roma. Ese es el reflejo del equipo que yo quiero", ha precisado el entrenador madridista. "Insisto en que el Alavés se ha llevado una victoria excesiva. Nos tenemos que tranquilizar. No es un buen momento".

"Entramos en el partido, queríamos empezar fuertes, pero no marcar nos ha pasado factura. Las dinámicas son así, arrebatadoras", ha asegurado Lopetegui, indicando que "si marcas y empiezas bien te genera confianza y todo fluye". Pero nada fluyó en el Madrid, que lleva seis horas y 49 minutos sin marcar un gol.

LOPETEGUI PIDE "TRANQUILIDAD"

"El fútbol tiene estas cosas. Tenemos que recuperar jugadores, tenemos que recuperar frescura", ha dicho el técnico blanco. "Hay que recuperar la tranquilidad, estamos a tres puntos del líder, estamos a inicios del mes de octubre", ha afirmado Lopetegui reclamando calma para no verse sacudido por la crisis que ahoga al Madrid tras encadenar su segunda derrota consecutiva: CSKA y Alavés.

"Se han juntado todas las cosas negativas. Estamos todavía a tiempo de todo" (Lopetegui)

"Las dinámicas son así, hay que tratar de levantarnos y rebelarnos. Se han juntado todas las cosas negativas", ha precisado el entrenador del Madrid, quien cree que "el parón nos vendrá bien para recuperar esa frescura y esa sensación de equipo y solidez. Hay jugadores importantes que están fuera del equipo. Estamos todavía a tiempo de todo, pero tenemos que corregir errores".