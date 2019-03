Un luchador con letras de oro

Almassora tiene una estrella mundial entre sus vecinos. Entre los 25.000 que viven en el municipio se encuentra Esteban Giménez. Un luchador de wushu que reúne cinco Campeonatos de España y tres medallas de bronce en los ocho Nacionales disputados. Una cifra redonda en sus diez años como profesional, ya que en los dos años que no ha sumado metal se debe a que ha estado lesionado y no ha participado.

Además, su palmarés no se limita a competiciones en el territorio nacional, sino que cuenta con experiencia mundialista y con dos medallas en Europeos (plata en 2016 y bronce en 2018). La última medalla la logró recientemente en el Campeonato de España disputado en el Consejo Superior de Deportes de Madrid, donde representando a la Comunitat Valenciana, se convirtió por quinta vez en el mejor luchador nacional en la modalidad de sanda (combate al KO) en la categoría de menos de 70 kilos.

Sin embargo, no ha sido un camino fácil hasta su consolidación en la élite. «En España no se puede vivir de este deporte, si tuviera que dejar mi trabajo no podría seguir compitiendo. Aquí es muy poco conocido y apenas cuenta con visibilidad y patrocinio. En países como China o Irán, al ser un deporte olímpico, que no presente en las Olimpiadas, cuenta con subvenciones económicas importantes», detalla a Mediterráneo.

Esteban cumple este año una década dedicándose a este deporte. Y lo hace en su mejor momento. «En diez años que llevo compitiendo he disputado ocho campeonatos de España y siempre me he llevado una medalla. Pero entre todos mis grandes éxitos, me quedo con la plata que conseguí en el Europeo de Rusia en 2016, así como con la experiencia del Mundial de 2015 en Indonesia, donde finalicé entre los 16 mejores del mundo, tras vencer a Estados Unidos en dieciseisavos para caer en octavos frente a Jordania», explica.

El gran reto

No en vano, el de Almassora se encuentra preparándose para su próximo gran objetivo, el Mundial de Shangái del mes de octubre. «Los buenos resultados en los Europeos y Nacionales me han permitido que tenga grandes posibilidades para ir (al Mundial). Me encuentro muy bien física y mentalmente para competir por una medalla, que sería la guinda a una increíble trayectoria», conluye.