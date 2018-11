Luis Enrique afronta su primera final con España

Desde que llegó al banquillo de la selección española, casi todo eran buenas noticias para Luis Enrique, que encadenó dos triunfos de prestigio abanderando una revolución con jugadores nuevos que funcionaban... hasta el revolcón de Inglaterra en el Benito Villamarín. «Hemos estado muy bien la mayoría de los partidos, falta la guinda», manifestó ayer Luis Enrique en la previa del Croacia-España (20.45 horas, La 1), en la que la Roja puede sellar su pase a la final de la Liga de Naciones. Está obligada a ganar, para no depender del Inglaterra-Croacia del domingo.

«Es el primer partido en el que será todo o nada, es vital para nosotros», sentenció el seleccionador. Si España gana en el estadio Maksimir de Zagreb, será primera de grupo, pero tendrá posibilidades aun empatando o perdiendo. Si el equipo español no pasa del empate en su último partido del grupo, quedará a expensas de que Inglaterra no le gane en Wembley a los balcánicos, que ya no tendrían más motivación que evitar el descenso a la Liga B. Con una derrota esta noche, la selección dirigida por el asturiano tendría que esperar un empate entre Inglaterra y Croacia en el último partido del grupo.

En su tercera convocatoria, además del retorno de Jordi Alba, Luis Enrique se ha lanzado a experimentar con una defensa casi nueva, con Carvajal de baja y el cásting para acompañar a Ramos en defensa a pleno rendimiento. El hueco entre Sergio Busquets y Saúl sigue sin dueño, sin Koke y Thiago, Ceballos y Sergi Roberto se perfilan para el puesto, aunque el jugador del Barcelona también podría entrar en el lateral derecho. «Sé que puede jugar en varias posiciones», desveló el entrenador, que parece complicado que haga jugar, al menos desde el arranque, al castellonense Fornals (el futbolista del Villarreal aguarda su estreno en un partido oficial con la absoluta).

DUDAS EN EL ATAQUE // En ataque, con Isco, el predestinado a portar la batuta, perdiendo protagonismo por segundos en el Real Madrid de Solari, con Asensio en el mismo camino y con la tercera ausencia de Diego Costa, se acumulan las dudas. Aspas, Rodrigo o Morata se postulan para acompañar al malagueño en su particular recuperación física y anímica fuera del Bernabéu.

La derrota ante Inglaterra ha sido un recuerdo lejano en la vuelta a la competición internacional de España, que ha vivido inmersa en el terremoto Alba, pero los problemas que evidenció el centro del campo y la defensa de la Roja en la contención de Kane y los contragolpes de los pross evidenció las dudas de un proyecto al que va a poner a prueba una Croacia, herida a raíz del 6-0 que sufrió en Elche, que mantiene el bloque que se proclamó subcampeón del mundo en verano.