Luis Enrique: "Ansu es especial y diferente"

Apareció en la segunda mitad, tras suplir a Jesús Navas en el descanso, y dejó su huella. Ansu Fati no deja a nadie indiferente. Lleva un año de locos tras debutar con Ernesto Valverde en el Barça con apenas 16 años. Ahora, el delantero azulgrana va derribando barreras con la selección española.

"Ansu ha demostrado que es especial y diferente, ha demostrado lo que ya todos sabemos que es", ha declarado Luis Enrique, el técnico que le abrió la puerta de España en el choque contra Alemania que se cerró con empate (1-1) tras el gol en el último suspiro de Gayà, el lateral zurdo del Valencia.

"Tenemos que cuidarle. Por su comportamiento es un chico muy maduro", ha precisado el entrenador asturiano, consciente de que Ansu solo hace que atraer el foco hacia su juvenil figura. Se movió con naturalidad por el flanco izquierdo del ataque sin dar, en ningún momento, la sensación de sentirse superado por el día que estaba viviendo.

No era, ni mucho menos, un día más porque el delantero azulgrana se convirtió, por ejemplo, en el segundo jugador más joven en debutar con la selección española, con 17 años y 308 días. El primero es Ángel Zubieta, quien se estrenó en Praga con la selección cuando tenía 17 años y 283 días. O sea, Ansu es el más precoz desde 1936.

BLINDAR A LA ESTRELLA

Esa precocidad de Ansu ya le hizo superar récords con la camiseta azulgrana. Ahora los amenaza con la de la selección. Estuvo a punto de ser el más joven en marcar un gol con la selección, pero su tanto de cabeza fue anulado por falta previa de Sergio Ramos. El récord le pertenece a Juan Errazquin, quien anotó tres goles cuando tenía 18 años y 344 días ante Suiza (1925).

With 1️⃣7️⃣ years and 3️⃣0️⃣8️⃣ days, @ANSUFATI is the youngest player to make his Spain debut since 1936. What a year it has been for him! Congratulations! pic.twitter.com/xWxYSxdrBN