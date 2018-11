Luis Enrique: "¿De Gea? Es injusto cargar las críticas solo en una persona"

La selección española disputará este domingo ante Bosnia (20.45 horas, La 1) su último partido del 2018, un año decepcionante que tuvo su punto más negro en la eliminación del Mundial de Rusia contra el anfitrión en octavos de final. Hasta tres seleccionadores ha tenido la Roja en este curso con el despido de Julen Lopetegui antes del estreno mundialista, el pésimo papel de Fernando Hierro durante el torneo y la llegada de Luis Enrique tras la debacle. El técnico asturiano ejerció de revulsivo en sus primeros compromisos, pero la selección vuelve a estar en horas bajas.

Comienza la rueda de prensa de @LUISENRIQUE21 en el estadio de Gran Canaria previa al entrenamiento oficial#VamosEspaña



📺 EN DIRECTO: https://t.co/bOzaKKwQtR pic.twitter.com/u0pvO1wwtG — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 17 de noviembre de 2018

En esas curvas siempre ha aparecido un nombre por encima de todos: David de Gea. El meta del Manchester United ya fue muy cuestionado en Rusia y ahora vuelve a estar en entredicho. "Las críticas deben ser para todo el equipo y, por supuesto, para el entrenador. Cuando se centran en una persona las considero injustas. A un portero no le marcan goles si el balón no llega ahí", reflexionó el técnico, que ha insistido en no cargar las culpas en el portero madrileño. "Nunca hago juicios públicos de mis jugadores, defiendo a muerte mi equipo".

🗣 @saulniguez: "A todos nos afectan las críticas, por mucho que intentes evadirte. De Gea ha demostrado que es uno de los mejores porteros del mundo. Es totalmente injusto que se tome con él"#VamosEspaña



📺 EN DIRECTO: https://t.co/bOzaKKwQtR pic.twitter.com/zNsmrQajOR — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 17 de noviembre de 2018

Saúl Ñíguez quiso también apoyar a su compañero. "No veo que a De Gea le falte confianza. Tiene una personalidad tremenda, pero esa energia negativa que se genera no es buena para él ni para la selección. Los goles son culpa de todo el equipo. De Gea ha demostrado que es uno de los mejores porteros del mundo. Es totalmente injusto que se tome con él".

"PRUEBA IMPORTANTE"



El amistoso llega después de dos derrotas contra Inglaterra (2-3) y Croacia (3-2). La selección saltará al césped conociendo su destino en la Liga de las Naciones de la UEFA. Horas antes se medirán en Wembley sus dos rivales con el empate como único resultado que llevaría a España a la fase final de la competición.

Si vencen ingleses o croatas se consumaría una nueva decepción. "El equipo está bien de moral. Hasta marzo no volveremos a juntarnos. Para mí es una prueba importante para ver a jugadores que no han tenido muchos partidos", avanzó el asturiano.

¿DEBUT DE MARIO HERMOSO?



Se esperan numerosos cambios en la alineación de España, empezando por la portería, en la que Kepa espera su oportunidad. En la defensa podrían debutar Diego Llorente (Real Sociedad) y Mario Hermoso, el central zurdo del Espanyol que está completando una excelente temporada. Sergio Ramos volvió a Madrid desde Zagreb y es baja por lesión. "Ya arriesgó para jugar ante Croacia con molestias en el aductor. En un amistoso no tenía sentido", dijo Luis Enrique. Fornals (Villarreal) y Brais Méndez (Celta) también aspiran a estrenarse con la Roja.

📝 Amigo, @21LVA: Nos has dado tanto que te mereces el mejor homenaje.



Estamos deseando verte hacer el saque de honor ante Bosnia en Gran Canaria, en tu casa, rodeado de tu gente.



¡Será un momento irrepetible!



🎟 ENTRADAS: https://t.co/rzuVNlMiU3 pic.twitter.com/aSiYWddGwc — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 17 de noviembre de 2018

El duelo servirá para rendir homenaje a David Silva, que sigue brillando en el Manchester City tras anunciar su retirada de la selección. El centrocampista, de 32 años, disputó 125 partidos oficiales con la Roja, en los que anotó 35 goles. Fue una de las piezas destacadas del ciclo dorado coronado con dos Eurocopas y un Mundial.

RIVAL ENTONADO



La Bosnia de Prosinecki llega en un excelente momento después de empatar en Austria y asegurarse el liderato en su grupo de la segunda división de la Liga de las Naciones, lo que le garantiza el ascenso a la máxima categoría y la posibilidad de disputar el ‘play-off’ para la próxima Eurocopa si no logra el pase en la fase de clasificación, que se sorteará el 2 de diciembre en Dublín.

Ese día conocerá España sus rivales en un camino que se iniciará en marzo del 2019. La capital irlandesa es una de las 13 ciudades que acogerán partidos de la Eurocopa-2020 junto a Amsterdam, Bakú, Bilbao, Bruselas, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Múnich, Roma, San Petersburgo y Londres, donde se disputarán las dos semifinales y la final.