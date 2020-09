Luis Enrique: "Me habría gustado un acuerdo amistoso entre Messi y el Barça"

Luis Enrique Martínez, extécnico del Barcelona y actual seleccionador español, se posicionó en el caso Leo Messi contra Bartomeu y la directiva del club: "Me habría gustado que llegaran a un acuerdo amistoso", afirmó, después de poner el valor a la entidad: "La grandeza del FC Barcelona está por encima de todas las personas", había sentenciado antes en la respuesta.

Al inicio de su intervención, Luis Enrique dudó si opinar sobre la resolución del caso Messi y su anuncio de continuidad en el Barcelona. "Es un tema muy delicado", dijo antes de decidirse a expresar su opinión sin tapujos.

El club por encima de todo

"Una reflexión general sería que los clubes están por encima de todas las personas, ya sean jugadores, presidentes... el Barcelona es un club de los mejores del mundo, que ha ganado títulos siempre y con Leo Messi ganó muchos, y es evidente que ha habido una reacción maravillosa estos años que se han conquistado muchas cosas", empezó relatando un técnico que, primero tuvo problemas con el argentino y después terminó celebrando un triplete.

"Leo ha hecho que el Barça creciera de manera exponencial con un gran rendimiento, también al reves, pero tarde o temprano dejará de jugar en el Barcelona", manifestó. Para Luis Enrique "es de bien nacido ser agradecido" y defendió que era partidario de otra resolución a la acontecida. "Tanto para uno como para otro habría sido positivo, me habría gustado mucho más que el acuerdo hubiera sido amistoso".

Terminó defendiendo la calidad de Messi y la grandeza del Barcelona. "El día que se vaya lejos será una pena porque no lo tendremos cerca ni podremos ver la maravilla de jugador que ha sido, es y será, pero el club también seguirá ganando títulos sin Messi porque el Barcelona siempre lo ha hecho".

Beneficioso para todos

Por su parte, Thiago Alcántara se mostró más distante con las decisiones de Messi o el Barça:"Cualquier decisión beneficiosa para el club en el que está es maravilloso. Leo suma y es súper importante en cualquier equipo que esté, si es en el Barça mejor para el club", manifestó.

"No hago ninguna valoración. Es una decisión personal suya y, como la de cualquier compañero de profesión, la tienes que respetar. A mí ni me va ni me viene, estoy en un club completamente diferente y respeto la decisión que ha tomado", sentenció el aún futbolista del Bayern de Múnich.