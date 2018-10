Luis Enrique no levanta el veto a Alba en la Roja

La segunda lista de Luis Enrique volvió a deparar sorpresas. Le gusta al asturiano dejar siempre su sello con alguna elección discutible y algún olvido. Esta vez, además de pasar de largo de nuevo por el Villarreal, lo hizo de puntillas por el Barça, con solo la presencia de Busquets de la plantilla del vigente campeón de Liga.

Con las bajas por lesión de Carvajal, Íñigo Martínez, Isco, Sergi Roberto y Diego Costa, se esperaban novedades. Bartra, Koke, Alcácer y Jonny Otto son los agraciados. El gran damnificado, nuevamente, vuelve a ser Jordi Alba, otra vez fuera de la lista para el amistoso del jueves 11 de octubre ante Gales, en Cardiff, y el duelo contra Inglaterra de la Liga de las Naciones del lunes 15 de octubre, en el Benito Villamarín.

El castigo al azulgrana del debut tuvo continuidad. Luis Enrique no perdona y sus desavenencias con el jugador parecen no tener solución. «No es un tema tabú, pero no voy a hablar de los que no están», repitió al ser cuestionado por el carrilero. La última de las camisetas desveladas por Luis Enrique traía la novedad más destacada: Paco Alcácer. «A Paco lo conozco muy bien. Ahora está jugando y marcando. Por eso está aquí», comentó Lucho.

LA CONVOCATORIA

3Porteros: De Gea (Manchester U.), Kepa (Chelsea), Pau López (Betis).

3Defensas: Nacho, Sergio Ramos (Real Madrid), Bartra (Betis), Jonny (Wolverhampton, Azpilicueta, Marcos Alonso (Chelsea), Albiol (Nápoles) y Gayá (Valencia).

3Medios: Sergio Busquets (Barça), Rodri, Koke, Saúl (Atlético), Thiago (Bayern) y Ceballos (Real Madrid).

3Delanteros: Marco Asensio (Real Madrid), Morata (Chelsea), Suso (Milan), Aspas (Celta), Alcácer (Borussia Dortmund) y Rodrigo (Valencia).