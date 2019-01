Luis García: "El equipo está abajo por su temporada en casa"

El entrenador del Villarreal, Luis García Plaza, dijo este sábado, en la víspera del partido que les enfrentará al Athletic Club en La Cerámica, que el equipo está en la zona baja de la clasificación por su trayectoria como local. "En casa hay que mejorar ya. Hay que cambiar eso ya. Si ganamos los que quedan, estamos salvados, y no creo que los ganemos todos, pero la gran mayoría sí debemos ganarlos; porque el equipo está abajo por su temporada en casa. Fuera hemos logrado resultados y vas sumando puntos, pero en casa no ganas", dijo el técnico del Submarino.

Respecto al estado anímico de la plantilla, Luis García dijo que el equipo está "con ganas de jugar ya y con ganas de ganar para salir de ahí abajo". "Están con ganas de comenzar a recuperar y para ello sabemos que debemos ganar en casa", añadió.

Además, el entrenador del Villarreal aseguró que tiene claro el once con el que iniciará el partido ante el Athletic. "Es verdad que el grueso son los que no jugaron la Copa, pero hay gente en Copa que está apretando y que pueden tener opciones. Toko está bien, Samu viene siendo irregular, pero eso es normal y contamos con él", dijo. "Manu Trigueros creo que está mucho mejor y ahora mismo está disponible para ser titular. Antes no estaba bien y ahora creo que tras lo que hemos hecho está mucho mejor", añadió al respecto.

En opinión de Luis García Plaza el equipo está "cerca de ganar y está costando mucho" y recordó que en varios partidos el Villarreal domina y llega al área rival pero, a su juicio, el rival, con muy poco hace mucho. "Esperamos recuperar la contundencia y la seguridad en las áreas. Tenemos jugadores de mucho peso en ambas áreas y el día que llegue un resultado eso cambiara esa dinámica", agregó.

En opinión del entrenador madrileño cuando un equipo está en una situación como la del Villarreal, se le da "muchas vueltas a todo, y muchas veces pienso que al jugador es mejor liberarlo, darle la tranquilidad y que puedan tener un partido en el que las cosas salgan".

"Necesitamos mejorar cosas, pero ahora mismo lo que necesitamos es ganar y eso es lo que hará que todo mejore. Que salga al campo y que se sienta bien, que se sienta que la gente está a su lado, que vea un campo lleno y que se libere", continuó.

Del Athletic comentó que, tras el cambio de entrenador, es "mucho más compacto", ya que antes era un equipo "más abierto" y ahora es "más directo y eso les hace ser más peligrosos". "Ellos han mejorado en resultados y en sensaciones, son un equipo mucho más sólido atrás, están mucho más ordenados y más juntos. No se complican en el centro del campo, son más directos y debemos tener cuidado con las bandas y el juego de sus medias puntas", concluyó.