Luis García: "El Villarreal tiene una gran plantilla, ahora falta que recupere la confianza"

Luis García Plaza ya ejerce como nuevo entrenador del Villarreal CF. El desde ya inquilino del banquillo del Submarino ha sido presentado en la tarde de este lunes por el presidente de la entidad, Fernando Roig, quien le ha deseado suerte en su regreso a casa --dirigió hace una década al filial groguet--, en un acto celebrado en la Ciudad Deportiva de Miralcamp, tras haber dirigido su primer entrenamiento, y en el que ambos protagonistas tuvieron palabras de apoyo al técnico destituido esta mañana, Javi Calleja.

Estas fueron las reacciones de Fernando Roig durante la presentación:

Tras la alocución de Roig, Luis García Plaza analizó su fichaje y cómo ve al equipo Estas son sus mejores sentencias:

RECUERDO A CALLEJA. "Quería mandar un abrazo a Javi, porque es un momento complicado para él y sé que quiere mucho al Villarreal".

ILUSIONADO. "Estoy con la máxima ilusión y con ganas de sacar esta situación adelante. Venimos para trabajar al máximo y esperemos que cambie la dinámica. El jueves es una final, esperemos ganarla y a partir de ahí seguir mejorando".

PLANES, SOLO A CORTO PLAZA. "Este jueves nos jugamos seguir en la Europa League. No podemos cambiar en dos días cambiar la cara al equipo. Además, hay cosas que me gustan. Tenemos una plantilla muy completa y creo que es muy importante el aspecto anímico. Intentaremos competir a tope para clasificar al equipo".

MENSAJE A LOS JUGADORES. "Les he dicho que empieza una nueva etapa. He visto a los jugadores con ganas de escuchar. Si tienen esas ganas vamos a ir cambiando cosas poco a poco. Creo que el equipo lo necesita".

ANTE DOS FINALES. "Tenemos dos partidos antes del parón, que son dos auténticas finales, y quiero centrarme en eso. Luego ya tendremos tiempo de pensar más allá. Estos dos partidos son muy importantes".

CAMBIAR LA DINÁMICA, UNA OBLIGACIÓN. "Estamos en una situación complicada y tenemos que dar el máximo. Lo que más importa es cambiar la dinámica. Si logramos pasar en la Europa League nos reforzará de cara al partido en Huesca".

ORGULLOSO DE VOLVER. "Cuando me fui sentía que tenía que crecer como entrenador para volver algún día. Estoy muy orgulloso de volver. Ojalá sea una etapa fructífera para el Villarreal y para mí".

QUE EL FUTBOLISTA CREA EN ÉL. "El fútbol no es solo lo que se ve, sino lo que se siente. He visto muchos partidos del Villarreal, pero me faltaba el contacto con los jugadores. Lo que más me importa es que los jugadores crean en mí".

EL FACTOR PSICOLÓGICO. "El Villarreal tiene una grandísima plantilla que ha pasado por problemas. Contamos con grandes jugadores y ahora lo importante es que suban su rendimiento. Si todo el mundo da su mejor versión este equipo va a estar arriba".