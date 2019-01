Luis García: «Si nos marcan tan fácil es muy complicado ganar los partidos»

Con gesto de resignación terminó el encuentro Luis García Plaza. El nuevo entrenador del Villarreal CF explicó, tras el empate de su equipo frente al RCD Espanyol (2-2 tras ir perdiendo 0-2), que deben aprender a cerrar su portería, ya que cree que no pueden recibir tantos goles.

«Lo bueno es que el equipo cree, lo bueno es que no hemos perdido, pero nos falta una victoria y eso nos lastra. Tenemos que ser ese equipo que puede marcar y que genera ocasiones, pero debemos cerrar atrás. Tenemos que mejorar esa situación», dijo.

Sobre el futuro copero, no ocultó que «la eliminatoria está abierta, pero favorable para ellos». «Son partidos abiertos en lo que el equipo puede marcar cuatro goles, pero ellos también. Nos hacen mucho daño atrás y eso debemos arreglarlo», apuntó, añadiendo que el equipo genera oportunidades, cree en lo que hace, pero si te marcan tan fácil es muy complicado», insistió.

El míster groguet se mostró crítico con el VAR. «Nos crea muchas dudas, muchas. En China no pasaban ni una, esperaban lo que había que esperar, si eran claras se revisaban y se pitaban. Y creo en el VAR, pero nos generan muchas dudas. La de Bacca parece clara, pero no entiendo que han hecho, no entiendo cómo no le dice que es penalti. El VAR está para ayudar al árbitro, y parece que no es así», reclamó.

DEBUT DE IBORRA / Por su parte, el recién fichado Vicente Iborra explicó cómo se sintió tras debutar: «Me he encontrado bien. Tengo claro que todavía me falta adaptarme más, pero son minutos positivos». Sobre el devenir de la eliminatoria, consideró que «lo mejor es que el equipo nunca se dio por vencido. Demostramos carácter y espíritu, y creo que esto es lo necesario para salir de la difícil situación en la que estamos».