Luis Suárez recibe el alta médica

Quique Setién ya tiene el 'nueve' que tanto esperaba. Un 'nueve' que ni tan siquiera había podido usar desde que el técnico cántabro sustituyó a Ernesto Valverde el pasado mes de enero. Con Setién, Luis Suárez no ha jugado ni un solo minuto. Pero ahora, 143 días después de permanecer de anunciarse su paso por el quirófano, el delantero uruguayo ha recibido el alta médica. La aparición de la pandemia del coronavirus ha detenido la competición en estos tres últimos meses, permitiendo así a Suárez poder reaparecer el próximo sábado ante el Malloca. Y, además, poder jugar la Champions.

Han pasado casi cinco meses desde que caía lesionado en la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Tuvo que pasar por el quirófano para ser intervenido por el doctor Ramon Cugat de la lesión que padeció en el menisco externo de la rodilla derecha. Ahora, ya está a punto para formar el tridente de ataque junto a Messi y Griezmann.

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta 💪💪💪🔴🔵#siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture



After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive 💪💪🔵🔴 pic.twitter.com/piOWSJk39E