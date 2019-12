Luka Doncic supera a Jordan y Marc Gasol firma una noche para olvidar

Luka Doncic sigue en estado de gracia en la NBA. Sus actuaciones ya están a la altura de los grandes jugadores que han hecho historia en la mejor liga de baloncesto del mundo. El esloveno, después del partido ante los Kings que terminó en derrota para los Mavs, lleva un total de 19 partidos seguidos anotando al menos 20 puntos, y a su vez, repartiendo como mínimo 5 asistencias y 5 rebotes.

Desde los tiempos de Michael Jordan que un jugador no batía esta marca, y de bien seguro que Doncic seguirá pulverizando récords hasta final de temporada. En la pasada madrugada, los Mavericks, actuales terceros clasificados de la conferencia oeste, perdieron en casa ante los Sacramento Kings. No obstante, Doncic, como casi siempre, volvió a brillar con 27 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, aunque esta vez no pudo evitar la derrota.

El equipo de Doncic está jugando muy bien y está en muy buena posición en su conferencia, sobre todo gracias al nivel espectacular que está mostrando el esloveno en lo que va de temporada. Incluso, desde Estados Unidos, se dice que es el jugador de 20 años con más talento que han visto jugar.

PARTIDO NEFASTO DE MARC GASOL

Los Toronto Raptors perdieron esta pasada madrugada ante los Philadelphia 76ers y la actuación de Gasol fue una de las peores que se le recuerdan. En treinta minutos en pista no fue capaz de meter ninguna canasta, y falló los diez tiros de campo que intentó.

Además, los Raptors perdieron en casa ante sus competidores para ser los segundos de la conferencia este (los Milwaukee Bucks son los primeros). Los sixers, con un inspirado Harris, ganaron por seis puntos al equipo canadiense.

LOS SUNS DE RICKY SIGUEN EN LA BAJA

Los Phoenix Suns no están pasando por su mejor momento de la temporada. De los últimos diez partidos, tan solo han ganado tres, y es por eso que actualmente se encuentran en la octava posición de la conferencia oeste. Las buenas actuaciones de Rubio se han desvanecido un poco en los últimos encuentros, y los Minnesota Timberwolves están empatados a victorias y derrotas, aunque la franquicia de Arizona está por delante de los Wolves.