Madrid y Atlético, una final de Supercopa sin campeones

Zinedine Zidane y Diego Simeone protagonizan un derbi madrileño en Arabia Saudí repleto de concordia. Como en los derbis barceloneses, los dos posaron ayer con las camisetas sobre el césped del escenario de la final de la Supercopa de España (Movistar, 19.00 horas). Se estrecharon la mano y se dedicaron amables palabras. Los dos llegan aplaudidos. Zizou, porque el Madrid juega engrasado con la fórmula de los cinco centrocampistas (3-1 al Valencia). El Cholo, porque dio de bruces al Barcelona en un desenlace frenético (3-2). En el formato tradicional, ninguno de los dos sería finalista, ya que no ganaron ni Liga ni Copa del Rey.

Zidane atraviesa un periodo dulce. No pierde el Madrid desde octubre y en la semifinal, mostró una autoridad incontestable. Ha elegido el francés poblar la medular. Una nueva manera de jugar, una evolución como entrenador. «Me veo mejor que en mi primera etapa y progresando. En la vida, no solo como técnico, aprendemos de las situaciones y de la gente de alrededor. Eso me hace progresar. Lo de la flor no va a cambiar, eso depende de cómo piense cada uno. Estoy para trabajar y me gusta lo que hago. El resto no lo puedo cambiar. Sigo fuerte y convencido de lo que hago», manifestó el galo.

La mención a la flor viene emparentada con la impresión que cundió ante todo en su primera etapa de que era en esencia un alineador. Un término despectivo que él despachó con elegancia. «No es así: preparamos los partidos, miramos siempre bien, bien al rival, la fase ofensiva y la defensiva...», evaluó Zizou.

Zidane y Simeone se enfrentan por décima vez en sus carreras. El blanco cuenta con tres victorias; el colchonero, con dos. El argentino confía en la adrenalina arrastrada del triunfo sobre el Barça.

EL FACTOR SERGIO RAMOS // Compareció también Sergio Ramos, quien ha convertido en tradición coger el micrófono antes de cada final. Ramos marcó al Atlético en las finales de Champions del 2014 y 2016. Un tipo temible, pues, para los atléticos: podría ganar el título 20 de su carrera.