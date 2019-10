El Madrid espera a Hazard para la caza de Brujas en el Bernabéu

La paz y el sosiego han vuelto al Real Madrid después de tres partidos sin recibir gol, casi ni ocasiones. Pero vuelve la Champions y se hace patente el último gran patinazo del equipo, en París. «Cuando miramos la clasificación, sabemos que no empezamos bien. Nuestra realidad es que estamos cuartos y necesitamos sumar sí o sí», dijo Zidane en la previa de recibir al Brujas, en la segunda jornada. «Tenemos la obligación de ganar», asumió con suficiencia Eden Hazard, llamado a liderar al nuevo Madrid.

Con las necesidades básicas defensivas cubiertas, el Bernabéu espera un paso adelante en ataque. Y lo espera, en concreto, del belga para marcar la diferencia. Hazard, el gran fichaje blanco que aún no ha marcado ni asistido en tres partidos de blanco, habló sin preocupación en la previa. «Sé que la gente espera mucho de mí, y yo también: lo puedo hacer mejor», reconoció, contento y relajado, pese a que la conferencia estuvo casi monopolizada por cuestiones sobre su condición y rendimiento, lejos del máximo.

«Es normal que haya críticas, pero no me afectan. Hay que tener un poco de paciencia, los goles van a llegar. Soy yo el que tengo que dar un paso hacia adelante, mostrar mi nivel y marcar la diferencia», asumió el belga pleno de confianza en todas sus respuestas, en la línea que se expresó Zidane sobre su nueva estrella. «Sabemos que va a ser importante. Queremos más y él lo sabe, pero no estoy preocupado: sé que va a triunfar aquí y que será un jugador importante», dijo el galo.

Ante la necesidad, después del revolcón de París, Zidane ha orquestado una productiva metodología de trabajo defensivo que implica a jugadores inesperados, como Gareth Bale, pero que ha desinflado al equipo en ataque. El Madrid es líder en LaLiga, pero la exigencia no se detiene y, asentada la retaguardia, el siguiente paso es buscar la iniciativa ofensiva. Ese es el objetivo del Madrid en los dos partidos antes del parón de selecciones: hoy ante el Brujas y el sábado ante el Granada.

«Hoy en día, el fútbol es transición. Cuando no tienes el balón tienes que estar fuerte, se trata de hacer daño al rival. Una cosa no te impide hacer la otra, con la calidad que tenemos que tenemos debemos demostrar que somos buenos», argumentó Zidane.

LAS ARMAS BELGAS // El partido ante el Brujas, que empató (0-0) ante el Galatasaray en el partido inicial, se ha convertido en trascendental para no comprometer la clasificación blanca. Los belgas, que vienen de golear al Mechelen (0-5) para asaltar el liderato de la competición doméstica, tienen en el centrocampista Hans Vanaken su principal arma, además de la velocidad de sus atacantes y un nombre ilustre en la portería, Simon Mignolet.

Zidane cuenta con toda la plantilla salvo los lesionados Ferland Mendy y Marco Asensio, además de un Marcelo que está casi recuperado. Isco está disponible y Luka Modric tiene muchas opciones de entrar en el once.