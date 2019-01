El Madrid estalla contra el VAR: "¿Si no entra en el penalti a Vinicius para qué está?"

Había comentado Solari después del tropiezo en Villarreal que no había que subestimar los empates. Sonó a chiste de mal gusto para los merengues, pero el Madrid demostró este domingo que todo puede ir a peor. Como si quisiera darle la razón a su técnico, se pegó otro batacazo en casa ante la Real Sociedad en un duelo en el que se agarraron al árbitro como excusa para enmascarar otra noche frustrante.

Un posible penalti a Ramos, la roja a Lucas y, especialmente, el penalti no pitado a Vinicius fueron los argumentos para justificar otro desastre en un 2019 que confirma la ruina del club blanco. Es cierto que Rulli derribó a Vinicius y el VAR miró a otro lado, pero el Madrid ya perdía 0-1 y estaba con 10.

Hasta entonces había habido tiempo para muchas cosas, empezando por una nueva suplencia de Isco o los pitos a Marcelo después del primer tanto vasco. A la hora de juego, los silbidos fueron ya para todos. Las miradas se centraron luego en Munuera Montero, el árbitro andaluz que protagonizó un partido inaudito en el Bernabéu. Hay que rebobinar mucho para recordar un encuentro en el que los blancos salieran perjudicados en su estadio por un trencilla.

"Creemos que el VAR está para eso. Si no hay certezas se tiene que consultar, si no pierde toda razón de ser. Una cosa es fallar, pero si se puede repasar la evidencia no se entiende por qué no se hace. Es difícil de comprender", aseguró Solari, muy dolido por esos posibles penaltis escamoteados al Madrid. "El de Ramos es pitable, pero le doy el beneficio de la duda al árbitro. En el de Vinicius nadie comprende por qué no acaba en penalti esa jugada. Es de libro", agregó el técnico argentino.

Emilio Butragueño, siempre comedido, fue más contudente que de costumbre en sus declaraciones. "La expulsión de Lucas es muy rigurosa. Somos respetuosos con el árbitro, pero hay cosas que no entendemos. ¿Han consultado el VAR en el penalti a Vinicius? ¿Le han comunicado algo? Es un día muy triste para nosotros. La acción del penalti es muy clara. Si la tecnología no entra en esa jugada, ¿de qué sirve el VAR?", concluyó el director de relaciones institucionales del conjunto blanco.

"¿Por qué no consulta el VAR? Mira esa bala. Eso te da que pensar. Es escandaloso. La roja a Lucas también es determinante. Estaba rodeado de tres jugadores. Es jodido. Esto te desengancha de la Liga, pero vamos a seguir luchando", concluyó Sergio Ramos.