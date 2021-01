El Madrid golea al Barça en el once de la década

Los madridistas Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Toni Kroos figuran en el once de la década 2011-2020 de la Federación Internacional de Estadística del Fútbol (IFFHS). El color blanco se impone sobre el azulgrana. El Barça solo cuenta con Messi y Andrés Iniesta, actualmente en Japón.

IFFHS' team of the decade:⠀

⠀

🇩🇪 Manuel Neuer⠀

🇩🇪 Philipp Lahm⠀

🇪🇸 Sergio Ramos⠀

🇳🇱 Virgil van Dijk⠀

🇧🇷 Marcelo⠀

🇩🇪 Toni Kroos⠀

🇪🇸 Andrés Iniesta⠀

🇭🇷 Luka Modric⠀

🇦🇷 Lionel Messi⠀

🇵🇱 Robert Lewandowski⠀

🇵🇹 Cristiano Ronaldo⠀

⠀

What a team! 🔥😍