El Madrid recibe al Levante con la renovación de Ramos a cuestas

Casi como si fuera un ciclo natural perenne e invariable, el ruido mediático en torno a la renovación de contrato de Sergio Ramos emerge cada cierto tiempo entre las discusiones al alto tono de tertulias o los titulares grandilocuentes.

Sin embargo, lo que antes se veía una vez cada algunos años, en esta ocasión se repite casi cada mes, sobre todo desde que el defensor tiene libertad para negociar con el club que quiera su próximo contrato. El nerviosismo se apodera de los portavoces de Ramos en la prensa. Al final, no hay una versión clara de cómo está la situación, de si hubo o no oferta, si la ha rechazado o si no la ha recibido, pero lo cierto es que ha pasado un mes desde esa fecha clave que es el inicio del año y nada parece moverse en torno al tema en las oficinas de Valdebebas.

Sin Ramos ni Zidane

Con todo y con eso, Sergio Ramos está de baja. Sus problemas de rodilla siguen presentes y el capitán no está en la convocatoria para recibir al Levante, el regreso a La Liga tras volver a ganar ante el Alavés, con una semana libre tras caer en la Copa del Rey ante el Alcoyano.

Ante el Levante y con una nutrida lista de bajas, el Madrid volverá a jugar bajo la dirección de David Bettoni, con Zidane todavía en cuarentena tras su positivo por coronavirus: “Está mucho mejor. Vemos los entrenamientos y discutimos sobre ellos, estamos en contacto a diario”, dijo el sustituto, también en la sala de prensa.

No están en la convocatoria, además de Sergio Ramos, ni Carvajal, ni Nacho, tampoco el improvisado lateral derecho Lucas Vázquez, lo que deja la defensa en cuadro.

También siguen de baja Fede Valverde y Rodrygo, dos de los llamados a dar el relevo a un equipo que sigue sustentado en Modric y Benzema.